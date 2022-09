Le ministre des Sports nomme un “problème clé” pour la Russie

Oleg Matytsin s’exprimait avant le forum “La Russie – Une puissance sportive”

La poursuite des efforts pour remplacer les importations dans le domaine des articles et équipements de sport sera une question cruciale pour la Russie dans le cadre des sanctions actuelles, selon le ministre des Sports Oleg Matytsin.

Matytsin s’exprimait avant une série d’événements sous la bannière du forum “La Russie – une puissance sportive”qui se tiendra du 28 au 30 septembre dans cinq villes russes.

“Sous la pression actuelle des sanctions, la question de la substitution des importations est l’une des questions clés à l’ordre du jour du forum”, a déclaré Matytsin dans des commentaires partagés par TASS mercredi.

« Le ministère russe des Sports soutiendra les fabricants nationaux d’équipements, de stocks et de nutrition sportive.

“Le forum est une grande plate-forme internationale où les entreprises nationales pourront présenter leurs produits, parler des avantages des produits fabriqués en Russie et interagir avec les autorités exécutives, les fédérations sportives, les équipes nationales russes et les partisans d’un mode de vie sain”, Matytsine a ajouté.

Le besoin d’une plus grande autosuffisance dans le domaine des articles de sport a été renforcé par le climat actuel de sanctions occidentales.

Le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko – une figure clé du sport dans son pays natal – a déclaré en juillet que le pays importait 90% de ses équipements sportifs, le décrivant comme un “chiffre horrible.”

“Cela suggère que nous devons développer l’économie, produire notre propre équipement et mettre nos produits et technologies de sport sur le marché”, dit le fonctionnaire.

Chernyshenko a noté que la Russie pourrait continuer à se tourner vers l’Inde et la Chine à cet égard, mais a ajouté : “La souveraineté technologique dicte que nous devrions faire cela en Russie aussi.”

Matytsin a toujours souligné que la Russie ne tournerait pas le dos à la communauté sportive mondiale, malgré une longue liste de fédérations interdisant les athlètes russes suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO).

Matytsin a toutefois averti que la Russie prendrait des mesures pour assurer sa souveraineté sportive.

“Malheureusement, le sport est devenu un moyen d’influence politique, il est utilisé comme mécanisme de pression sur la Russie. En général, c’est un coup non seulement pour nous, mais pour tout dans le sport mondial, selon les valeurs olympiques », il a dit plus tôt cette année.

« Formant des propositions de mesures anti-crise pour soutenir la sphère de la culture physique et des sports [in Russia] est notre responsabilité commune.

Matytsin et d’autres ont vanté la coopération sportive accrue avec les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et les membres de l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai) comme contrepoids aux sanctions et interdictions imposées par l’Occident.

