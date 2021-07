Le ministre des Sports Nigel Huddleston se dit « très à l’aise » avec le fait que les stades de Premier League soient autorisés à fonctionner à pleine capacité au début de la nouvelle saison.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la fin de toutes les restrictions de verrouillage à partir du 19 juillet, ce qui donnera un énorme coup de pouce aux clubs de football du Royaume-Uni qui ont fonctionné sans fans ou avec un nombre strictement limité depuis mars de l’année dernière.

Huddleston dit que le déploiement impressionnant de la vaccination a été la clé pour faire un pas de plus vers la normalité – et ajoute que le retour des fans dans les stades aidera à relancer l’économie.

Interrogé sur le retour des fans à pleine capacité, Huddleston a déclaré à Sky Sports News: « Je suis très à l'aise avec ça.

















Le ministre des Sports Nigel Huddleston a déclaré que les passeports COVID ne seraient pas légalement requis pour entrer dans les stades de Premier League, mais avertit que les clubs pourraient toujours demander aux spectateurs de suivre leur propre ensemble de directives de santé



« Je suis à l’aise avec ça car une grande majorité du public britannique sera vaccinée et cela fera une énorme différence.

« Cela ne signifie pas que vous êtes immunisé, les gens doivent toujours être sensibles et si vous avez des symptômes ne sortez pas, continuez les tests et si vous êtes cinglé, vous devez vous isoler.

« Nous avons donc toujours certains systèmes et précautions en place pour minimiser les risques qui existent. Mais nous sommes arrivés au stade où, compte tenu des sacrifices incroyables que tout le monde dans le pays a faits, il est temps maintenant de commencer à revenir à la vie un peu plus normale.

« Comme l'a dit le Premier ministre, 'Si nous ne pouvons pas ouvrir maintenant, alors que nous avons eu un tel succès dans le programme de vaccination, quand le pourrons-nous ?'

















Le député Nigel Huddleston dit que tout le monde en Angleterre est fier de ce que l'équipe de Gareth Southgate a accompli jusqu'à présent et pense que le sport a rapproché les gens après des moments difficiles pour tout le monde



« Nous avons besoin de gens pour sortir, nous avons besoin d’événements sportifs pour commencer, non seulement parce qu’ils améliorent l’humeur de la nation, mais ils emploient des centaines de milliers de personnes et sont des contributeurs économiques majeurs à l’économie britannique.

« Le NHS, nos écoles, nos routes – ils ne sont payés qu’à cause des impôts payés par l’activité économique et nous devons relancer l’économie et les gens ont également besoin de retrouver leurs libertés.

« Nous avons eu des restrictions par nécessité au cours des derniers mois et de l’année, mais il est absolument temps maintenant d’encaisser les bénéfices en raison des sacrifices consentis et de l’énorme succès du programme de vaccination. »