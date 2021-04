Ministre des Sports Kiren Rijiju s’attend à une récolte de médailles à deux chiffres sans précédent de la part des athlètes indiens dans le prochain Jeux olympiques de Tokyo. Mercredi, Rijiju a déclaré que le gouvernement avait fourni tout le soutien possible aux athlètes du pays en vue des Jeux olympiques, et qu’il était maintenant de leur devoir de faire des Jeux un « mémorable » pour l’Inde.

«Nous voulons rendre ces Jeux olympiques très, très mémorables et ce sont les athlètes qui veilleraient à ce que les Jeux olympiques de Tokyo deviennent l’un des Jeux olympiques les plus appréciés de l’Inde. «Depuis la fin du ministère, nous avons essayé de fournir tout ce dont ont besoin les athlètes olympiques et les athlètes qui participent aux épreuves de qualification. Notre priorité était de répondre à tous les besoins de nos athlètes », a déclaré le ministre.

Il s’exprimait lors d’un webinaire virtuel organisé pour marquer le compte à rebours des 100 jours avant les Jeux de Tokyo, qui doit débuter le 23 juillet. Mais nous devrons établir un record aux Jeux olympiques de Tokyo. L’Inde doit franchir deux chiffres.

«Nous faisons tout pour vous, vous venez de ramener à la maison des médailles à deux chiffres. Nous donnerons tout ce que vous voudrez, mais les efforts de votre part ne devraient pas manquer », a-t-il déclaré dans son message aux sportifs qui représenteront l’Inde dans la folie quadriennale. Rijiju a demandé aux athlètes déjà qualifiés pour les Jeux de rester prudents face à la flambée des cas de coronavirus dans le pays et à travers le monde.

«Compte à rebours de 100 jours et à partir de là, nous devons nous assurer que chaque jour est important maintenant. À partir de maintenant, tout doit être conforme à votre plan et au programme défini par les entraîneurs. «Il y a de nombreux défis à relever. Si un joueur d’une équipe teste COVID positif, cela peut affecter toute l’équipe. Nous devons donc être extrêmement prudents dans cette situation. Nous devons suivre strictement les protocoles de l’Autorité sportive indienne et des fédérations sportives nationales », a-t-il déclaré.

Le ministre des Sports a réitéré que l’Inde devait jouer un rôle plus important dans le mouvement olympique et que la seule façon de le faire est de faire sentir sa présence dans le décompte des médailles. «Nous devons rendre le mouvement olympique plus rigoureux en Inde. L’Inde a une longue histoire olympique et en tant que grande nation, l’Inde doit jouer un rôle beaucoup plus important et plus important dans le mouvement olympique et nous pouvons le faire en remportant plus de médailles », a déclaré Rijiju.

«Notre part de médailles olympiques doit augmenter. L’Inde est une nation émergente et cela doit se refléter dans l’arène sportive également. Le webinaire a également été suivi par le secrétaire aux sports Ravi Mittal, le président de l’Association olympique indienne Narinder Batra et le secrétaire général Rajeev Mehta, entre autres.

