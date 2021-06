Le ministre des Sports Kiren Rijiju fait du yoga alors qu’il envoie ses salutations

Le ministre des Sports Kiren Rijiju a envoyé ses salutations lundi à l’occasion de la Journée internationale du yoga 2021 et a pratiqué du yoga, dont des photos et des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux par ses poignées. Avec une vidéo de lui exécutant des asanas de yoga, il a écrit : « Le yoga aide à construire un corps sain et un esprit fort. A l’occasion de #InternationalDayOfYoga 2021, @KirenRijiju adresse ses chaleureuses salutations à tous. »

La boxeuse Jyoti Gulia s’est également rendue sur Twitter pour publier une vidéo d’elle-même en train de faire du yoga et a écrit : « Le yoga est au corps ce que la méditation est à l’esprit ! Cela m’a appris à me concentrer et à canaliser mon énergie vers mon objectif. »

PT Usha a qualifié le yoga de « meilleur mode de vie » en postant une photo d’elle en train de faire le pranayama de Nadi Shodhan.

« Le yoga est le meilleur mode de vie ! Il détient les secrets de notre santé et de notre bien-être. Joyeux #InternationalDayOfYoga à tout le monde », a-t-elle écrit sur Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici