Le ministre des Sports Kiren Rijiju aux athlètes

Ministre des Sports Kiren Rijiju mardi, a mis en garde les sportifs indiens de ne pas enfreindre les protocoles COVID-19 des pays étrangers lors de voyages pour l’entraînement ou la compétition. Rijiju a posté le commentaire tout en souhaitant aux tireurs olympiques un voyage réussi en Croatie, pour lequel ils sont partis plus tôt dans la journée.

« Bon voyage! Ne rompez jamais les protocoles COVID-19 des autres pays. Concentrez-vous sur la formation, prenez soin de vous et restez en sécurité. Fournira tout le soutien nécessaire à nos athlètes et aux entraîneurs. Bonne chance », a tweeté Rijiju.

La remarque est venue dans le contexte de Bengaluru FCde Coupe AFC le barrage contre l’Eagles FC à Malé a été reporté après que l’équipe visiteuse ait dû présenter des excuses pour violation des protocoles de quarantaine dans la ville hôte.

Le ministre des Sports des Maldives, Ahmed Mahloof, avait demandé à BFC de quitter la nation insulaire après que deux joueurs et un membre du personnel de soutien de l’équipe aient enfreint les règles de quarantaine et aient été photographiés en train de marcher dans les rues de Malé. Le propriétaire du club, Path Jindal, avait déclaré que les contrevenants étaient des recrues étrangères du club.

Le match du BFC devait avoir lieu mardi, mais le match a été annulé suite aux commentaires de Mahloof, qui a qualifié la violation d ‘«inacceptable». Le club a ensuite présenté des excuses inconditionnelles et a promis l’action la plus stricte contre les joueurs errants et le membre du personnel de soutien.

