Le ministre des Sports félicite les médaillés des Jeux olympiques spéciaux d’Odisha avec une performance en espèces

Sept athlètes de l’État d’Odisha ont rendu leur État fier avec des performances impressionnantes aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été 2023. Dans un geste d’appréciation approprié, les athlètes ont été félicités par le ministre des Sports et des Services à la jeunesse, Tusharkanti Behera, avec des prix en espèces pour leur brillante réalisation.

Conformément à l’engagement d’Odisha à reconnaître et à encourager les athlètes pour des performances brillantes, la double médaillée, Aridita Chakraborty, qui a remporté l’argent au 400 m et le bronze au lancer du poids, a reçu 4 00 000 roupies. Baishnab Rajpali et Kalpana Jena ont reçu Rs. 3,00,00 chacun pour leur argent au lancer du poids et au cyclisme respectivement. Jyothi Ranjan Ojha, Shibani Priyadarshini et Mamali Nag qui figuraient dans l’équipe unifiée de volley-ball qui a remporté une médaille d’argent ont reçu Rs. 50 000. Sachin Barik, qui a impressionné l’équipe de Futsal, a également été reconnu pour sa participation avec Rs. 25 000.

Le ministre des Sports et des Services à la jeunesse, Tusharkanti Behera, a adressé ses félicitations aux athlètes pour leurs performances inspirantes et les a encouragés à poursuivre leur voyage, a-t-il déclaré : « Félicitations aux athlètes exceptionnels d’Odisha. Leurs réalisations remarquables aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’été de 2023 ont apporté une immense fierté à notre État. Ils servent d’inspiration et de témoignage du pouvoir transformateur du sport. Alors qu’ils s’efforcent d’atteindre des sommets encore plus élevés, l’État d’Odisha est là pour les soutenir et leur donner tout ce dont ils ont besoin.

Les médailles remportées par ces athlètes symbolisent leur détermination inébranlable, leur persévérance et leur esprit indomptable. S’exprimant sur sa réussite, Aridita Chakraborty a déclaré: «Je suis incroyablement fière de mes réalisations et je me sens honorée de représenter à la fois l’Inde et l’Odisha. C’est un sentiment spécial d’être reconnu pour notre travail acharné et notre dévouement. J’espère inspirer les autres et continuer à rendre mon État et mon pays fiers.

Les athlètes ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée à l’aéroport international de Biju Patnaik mercredi soir par l’OSD, Département des sports et des services à la jeunesse, Sidhartha Sankar Sahu, en présence d’officiels de Special Olympics Bharat, Odisha Wing.