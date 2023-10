Le ministre des Sports d’Odisha félicite Kishore Kumar Jena pour avoir remporté l’argent aux Jeux asiatiques

Le ministre des Sports et des Services à la jeunesse d’Odisha, TK Behera, a félicité la star du javelot Kishore Kumar Jena pour sa performance exceptionnelle aux Jeux asiatiques récemment terminés à Hangzhou, en Chine.

Iéna a décroché la médaille d’argent aux Jeux asiatiques avec un record personnel de 87,54 m, assurant également sa place aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Le seul athlète à l’avoir surpassé dans cette épreuve était son coéquipier indien Neeraj Chopra, qui a décroché l’or.

Behera a félicité Jena lors d’une réception organisée lundi au centre de tennis du complexe sportif de Kalinga.

La cérémonie de félicitations s’est déroulée en présence du président du Conseil de promotion du hockey, Dilip Tirkey, du directeur des sports Siddhartha Das, des responsables de l’Association olympique d’Odisha, du département des sports, des entraîneurs et des athlètes.

Le ministre a salué Jena comme une source d’inspiration pour son travail acharné et pour avoir apporté une reconnaissance internationale à Odisha.

Behera a déclaré : « Le travail acharné et le dévouement de Jena ont véritablement mis en lumière le sport à Odisha, ce qui nous rend tous incroyablement fiers. Il a connu une croissance exceptionnelle en tant qu’athlète au cours des dernières années et constitue un brillant exemple pour nos jeunes, leur montrant qu’avec de la détermination, tout est possible. Je suis certain qu’il apportera de nombreuses autres distinctions à l’Inde et à l’Odisha, y compris les prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. »

Le ministre a également assuré son soutien à Iéna dans sa préparation aux prochains Jeux olympiques de Paris.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)