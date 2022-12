Le ministre des Sports Anurag Thakur rend visite au SAI NCOE Bhopal et interagit avec les athlètes au MP Hall

Le ministre des Sports Anurag Thakur a rendu visite lundi au Centre national d’excellence de l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) à Bhopal et a interagi avec les athlètes et a visité les différentes installations du centre.

La visite a eu lieu quelques heures avant que le ministre ne soit présent pour lancer le logo des Jeux de la jeunesse Khelo India Madhya Pradesh en présence du ministre en chef du député, Shivraj Singh Chouhan.

Anurag Thakur a visité le MP Hall du centre SAI qui comprend les départements des sciences du sport ainsi que le judo, le wushu, la boxe et le terrain de jeu de hockey (FOP). Le SAI NCOE Bhopal couvre les disciplines sportives suivantes : athlétisme, boxe, hockey, judo, wushu, kayak et canoë.

«Ce que fait la Sports Authority of India pour maintenir près de 100 acres de grands centres et campus est également remarquable. Je félicite les autorités qui organisent tant de programmes pour les athlètes, les entraîneurs, le personnel de soutien, etc. », a déclaré Anurag Thakur.

Plus tôt dans la journée, le ministre a visité l’installation de paracanoë dans l’État et était accompagné de Yashodhara Raje Scindia, ministre des Sports et de la Jeunesse, député, ainsi que d’autres responsables du gouvernement du Madhya Pradesh. Ils ont interagi avec quelques athlètes, dont le para-canoéiste Prachi Yadav, qui a marqué l’histoire en devenant le premier Indien à remporter une médaille (bronze) à la Coupe du monde de paracanoë en Pologne plus tôt cette année.

Commentant les infrastructures sportives disponibles dans tout l’État, le ministre a ajouté : « Bhopal possède l’un des meilleurs champs de tir et d’équitation. Il est proche de la classe mondiale. L’État de MP est également très bien préparé pour les Jeux de la jeunesse de Khelo India.

«MP devient lentement une plaque tournante du sport indien. Je souhaite que si tous les autres États et UT suivent l’exemple, l’Inde deviendra bientôt une superpuissance sportive”, a-t-il ajouté.

