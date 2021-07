Le ministre des Sports Anurag Thakur préside la réunion du comité de haut niveau pour examiner la préparation olympique de l’Inde

Le ministre des Sports Anurag Thakur a présidé lundi la première réunion d’examen après avoir pris en charge son ministère alors qu’il faisait le point sur la préparation de l’Inde pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo.

La réunion du comité de haut niveau s’est également déroulée en présence de son adjoint Nisith Pramanik et des responsables du ministère des Sports, de la Sports Authority of India (SAI) et de l’Association olympique indienne (IOA).

Alors qu’il s’agissait de la septième réunion du comité, c’était la première pour Thakur et Pramanik après avoir pris en charge le ministère des Sports la semaine dernière.

Thakur a succédé à Kiren Rijiju en tant que ministre des Sports la semaine dernière à la suite d’un remaniement ministériel du Premier ministre Narendra Modi.

Pramanik, 35 ans, député du Bengale pour la première fois, a été nommé ministre d’État à la Jeunesse et aux Sports sous Thakur, qui est un ministre du cabinet.

Au cours de la réunion présidée par Thakur, diverses questions, notamment la fourniture d’installations d’entraînement de classe mondiale pour les athlètes olympiques, ont été discutées.

«C’était une réunion d’examen normale du comité de haut niveau qui dure depuis longtemps. Lors de ces réunions, nous faisons le point sur la préparation des athlètes indiens pour les Jeux olympiques, pour voir si tout était sur la bonne voie ou si quelque chose est en attente et doit être réglé », a déclaré une source officielle à PTI.

En outre, Thakur a également discuté avec les officiers des progrès de la campagne #Cheer4India et des préparatifs de l’interaction du Premier ministre Narendra Modi avec les athlètes olympiques mardi.

Modi interagira virtuellement avec les athlètes dans le but de les motiver avant les Jeux olympiques de Tokyo qui s’ouvriront le 23 juillet.

L’interaction sera diffusée en direct sur Doordarshan et sur diverses plateformes de médias sociaux du gouvernement.

Plus de 120 athlètes indiens participeront aux Jeux olympiques de Tokyo dans le cadre de protocoles de sécurité sanitaire stricts en raison de la pandémie de COVID-19. Les Jeux se dérouleront sans spectateurs du 23 juillet au 8 août.

