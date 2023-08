Le ministre des Sports, Anurag Thakur, lance des initiatives numériques à l’occasion de la Journée nationale du sport 2023

À l’occasion de la Journée nationale du sport 2023, l’honorable ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Shri Anurag Singh Thakur, a lancé la troisième édition du Fit India Quiz, entre autres initiatives, lors d’un événement au stade JLN mardi. L’événement a réuni près de 500 écoliers de diverses écoles de New Delhi ainsi que plusieurs athlètes d’élite et officiels du MYAS, du SAI et des fédérations nationales de sport.

L’Honorable Ministre a également lancé un livret d’information sur les projets d’infrastructures sportives sanctionnés dans le cadre du programme Khelo India, ainsi qu’un portail des fédérations sportives nationales, tout en félicitant également l’équipe de relais masculin 4×400 m, fraîchement après avoir créé un record d’Asie aux Championnats du monde d’athlétisme organisés à Budapest.

S’adressant à l’événement, Shri Thakur a déclaré : « Le magicien du hockey, le major Dhyan Chand, nous a offert trois médailles d’or olympiques consécutives au hockey en 1928, 1932 et 1936. C’est un jour approprié pour rendre hommage à ce grand maestro et je suis heureux de le faire. notons qu’au fil des années, les entraîneurs et les athlètes ont également joué un rôle important dans la progression de cette révolution sportive. Les entraîneurs et les athlètes jouent un rôle important.

« Il y a 3 526 événements qui se déroulent aujourd’hui à travers l’Inde et cela témoigne du chemin parcouru aujourd’hui. C’est une phase incroyable pour le sport indien. En 60 ans, il n’y a eu que 18 médailles aux Jeux Mondiaux Universitaires. Cette année, nous avons remporté 26 médailles dans le tournoi. Non seulement cela, dans tous les sports, qu’il s’agisse de Praggnanandha aux échecs, d’Antim Panghal en lutte et d’Aditi Gopichand Swami au tir à l’arc, nous obtenons des résultats phénoménaux. Aux Championnats du monde d’athlétisme de Budapest également, notre équipe de relais 4×400 m a fait une belle démonstration, aux côtés de Parul Chaudhary ainsi que de notre toujours vert Neeraj Chopra, qui a maintenant remporté l’or dans toutes les compétitions internationales de haut niveau possibles dans ce sport », a déclaré l’honorable » a ajouté le ministre.

Après deux éditions réussies du Fit India Quiz, la 3ème édition a également été annoncée. Il s’agit du plus grand concours de quiz sur le sport et le fitness en Inde pour les écoliers, avec un prix total de Rs 3,25 crores. Commentant le Fit India Quiz, Shri Thakur a déclaré : « J’ai été étonné de voir que des étudiants de la vallée de Tenga, dans l’Arunachal, ont participé au Fit India Quiz, ainsi que des endroits éloignés d’Andaman, du Sikkim, etc. C’étaient les meilleures équipes du quiz.

Le portail des fédérations nationales de sport lancé mardi est conforme à la vision du gouvernement indien pour une Inde numérique, visant à garantir la facilité des affaires et la bonne gouvernance. Il s’agit d’un portail en ligne unifié pour les FNS qui constituera un système de guichet unique pour le traitement du renouvellement annuel de la reconnaissance des FNS, des élections des fédérations nationales de sport, etc.

Cela supprimera le système existant de soumission physique des documents par les FNS et d’examen de ceux-ci par le ministère des Sports de l’Union. Le portail en ligne assurera également une meilleure coordination entre le Département des Sports et les Fédérations Nationales Sportives.

De même, un portail de soumission et de traitement des candidatures en ligne a été lancé et sera utilisé pour traiter toutes les demandes de création et de modernisation d’infrastructures sportives et la demande d’équipements sportifs dans le cadre du programme Khelo India. Ce portail sera disponible pour les bénéficiaires, les États et les UT pour la soumission de leurs propositions de soutien financier via ce portail à partir du 1er septembre 2023.

Le livret d’information sur les projets d’infrastructures sportives sanctionnés dans le cadre du programme Khelo India, montre quant à lui comment le programme Khelo India a transformé la nation vers l’excellence sportive depuis 2016. Le livret met en lumière l’ensemble des infrastructures sportives qui ont été développées et sont également dans le pipeline dans divers États et UT du pays. Le programme Khelo India, depuis sa création, est resté essentiel au développement du sport dans le pays, en mettant l’accent sur le niveau local.

Pour commémorer également cette grande occasion et rendre un hommage mérité à la légende du hockey, le major Dhyan Chand, lors de la Journée nationale du sport, des activités sportives et de remise en forme ont été organisées dans plusieurs bureaux du gouvernement indien, dans les bureaux du ministère de l’Union, dans les centres de l’Autorité sportive de l’Inde, dans les centres Khelo India, au niveau national. fédérations sportives ainsi que les écoles et collèges. Des jeux compétitifs et amusants adaptés à l’âge ont été organisés pour les tranches d’âge de 18 à 40 ans, de 40 à 60 ans et de 60 ans et plus.

« Du domaine du sport jusqu’à la lune avec Chandrayaan, nous avons laissé notre marque. C’est la nouvelle Inde. Nos athlètes ont tout fait pour que nous puissions atteindre le sommet. Je félicite non seulement les NSF et l’IOA, mais aussi les nombreux parents et entraîneurs qui ont discipliné leurs enfants et les ont fait entrer dans le domaine du sport », a ajouté Shri Anurag Singh Thakur.