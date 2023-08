Le ministre des Sports, Anurag Thakur, inaugure 33 centres Khelo India à travers le Rajasthan

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Singh Thakur, a inauguré mercredi 33 centres Khelo India au Rajasthan, ici au stade Sawai Mansingh.

Il a également annoncé qu’un centre national d’excellence doté d’un centre dédié aux sciences du sport sera créé au Rajasthan ainsi que 18 centres Khelo India supplémentaires, portant ainsi le nombre total de centres Khelo India dans l’État à 51.

Ashok Chandna, ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement, était également présent à l’événement. du Rajasthan, ainsi que d’autres éminents dignitaires de l’État, du ministère YAS et de l’Autorité des Sports de l’Inde.

« Nous voulons que tous les États se développent en matière de sport. Lorsque les gouvernements des États travailleront en tandem avec le gouvernement central avec une vision unanime du sport, plus de médailles viendront pour l’Inde. Le succès du programme Khelo India ainsi que du programme Target Olympic Podium a abouti au plus grand nombre de médailles au niveau international au cours des dernières années, que ce soit aux Jeux olympiques, paralympiques ou aux jeux du Commonwealth ou lors d’un événement historique comme une victoire à la Coupe Thomas, » Thakur » a déclaré en s’adressant à l’événement.

« Antim Panghal a également créé l’histoire en devenant deux fois champion du monde de lutte U20. Aux échecs aussi, Praggnanandhaa a atteint la finale de la Coupe du Monde FIDE. C’est une phase incroyable pour le sport indien. En 60 ans, il n’y a eu que 18 médailles aux Jeux mondiaux universitaires. Cette année même, nous avons remporté 26 médailles dans le tournoi », a-t-il ajouté.

Actuellement, plus de 17 000 athlètes sont formés dans les KIC et 699 anciens athlètes champions sont déjà embauchés à travers le pays. Le nombre total de centres Khelo India actuellement notifiés dans toute l’Inde est de 960, dont 715 sont des KIC opérationnels.

Le nombre total de KIC notifiées au Rajasthan est de 33, dont 32 sont opérationnelles. Ces KIC sont des centres de formation spécifiques qui s’occupent de disciplines sportives comme le cyclisme, le basket-ball, le wushu, le hockey, etc.

Évoquant l’importance de Khelo India, le ministre a ajouté : « Les jeux de Khelo India ont un grand rôle à jouer dans tout ce succès. Chaque année, de nombreux athlètes participent aux Jeux de la jeunesse, aux Jeux universitaires et aux Jeux d’hiver, et cette visibilité les amène dans de grands endroits comme ceux-ci. Grâce à ces centres Khelo India, j’espère que de plus en plus d’athlètes du Rajasthan seront formés à partir d’ici. Les athlètes actuels, passés et futurs s’équipent également grâce à ceux-ci »,

Afin d’augmenter l’utilisation des infrastructures sportives existantes disponibles dans les écoles, les organisations et autres agences éligibles au niveau du bloc ou du district, les petits centres Khelo India contribuent au renforcement de l’écosystème sportif au niveau local.

Dans les KIC, d’anciens athlètes champions deviennent entraîneurs et mentors pour les jeunes, dirigent le centre d’entraînement sportif de manière autonome et gagnent leur vie. Dans le cadre du programme Khelo India, un soutien financier initial et annuel est également fourni à ces anciens champions ainsi qu’à ces centres de gestion de la formation, de l’entraînement et des opérations sportives.

