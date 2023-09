Le ministre des Sports Anurag Thakur félicite le directeur général Praggnanandhaa et l’as des échecs confiant de remporter l’or à l’Asiad

Fort de sa médaille d’argent en Coupe du monde, le directeur général R Praggnanandhaa est confiant dans les chances de l’équipe indienne de remporter l’or aux prochains Jeux asiatiques à Hangzhou.

La nouvelle sensation indienne des échecs a été félicitée vendredi par le ministre des Sports, Anurag Thakur, à sa résidence. Praggnanandhaa estime que l’Inde a de « bonnes chances » de remporter l’or aux Jeux asiatiques.

Praggnanandhaa, qui a récemment connu un parcours exceptionnel dans les tournois, fait partie de l’équipe indienne de 10 membres qui participera à l’événement continental.

Outre Praggnanandhaa, d’autres joueurs d’échecs indiens ont également fait des progrès rapides sur la scène internationale.

« Ces derniers mois, je me porte très bien. Cela me donne beaucoup de confiance. Je pense que nous (l’Inde) avons de très bonnes chances de remporter l’or », a déclaré Praggnanandhaa.

Le joueur de 18 ans, qui est devenu le plus jeune médaillé d’argent à la Coupe du monde FIDE la semaine dernière, a été félicité Thakur, un jour après que le directeur général a rencontré le Premier ministre Narendra Modi.

« Praggnanandhaa est devenu très mature dès son plus jeune âge, il est mentalement fort, ses mouvements sont si rapides et la façon dont il s’est préparé mentalement, physiquement ainsi que sur l’échiquier est en effet louable », a déclaré Thakur.

«Je tiens à le féliciter. Devenir International Master à 10 ans et battre (Magnus) Carlsen à 16 ans est un immense exploit. Il a travaillé dur pour réaliser beaucoup de choses ces dernières années. Ses parents ont également eu un rôle énorme à jouer », a-t-il ajouté. Praggnanandhaa, qui a reçu un grand accueil à Chennai mercredi, s’est dit ravi que le sport des échecs reçoive autant d’attention dans le pays.

« Très heureux que nous recevions ce soutien (du gouvernement). Dans de nombreux autres pays, les joueurs ne bénéficient pas de soutien. Cela (le soutien) est très essentiel. Je suis très heureux que les échecs se développent. En tant que fan de ce sport, je suis heureux de voir qu’il devient de plus en plus populaire. » Ses parents étaient également présents et Praggnanandhaa a souligné à quel point les deux ont été importants dans son parcours.

« Ils sont mes principaux piliers de soutien, sans eux, je ne pense pas que je serais ici et je suis très heureux qu’ils soient reconnus maintenant car leurs efforts sont bien plus importants », a-t-il ajouté.

