Le ministre des Sports Anurag Thakur et d’envoyer le premier lot d’athlètes indiens pour les Jeux olympiques de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo devant commencer dans une semaine, une cérémonie officielle de départ aura lieu aujourd’hui à l’aéroport international Indira Gandhi de New Delhi alors que le premier groupe d’athlètes part de l’Inde pour Tokyo. Le contingent de 88 personnes, qui comprend 54 athlètes, du personnel de soutien et des représentants de l’Association olympique indienne (AIO), sera officiellement envoyé lors d’un événement par le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Singh Thakur, et le ministre d’État de MYOS, Nisith Pramanik.

Ils seront rejoints par le président de l’IOA, Narinder Dhruv Batra ; Le secrétaire général de l’IOA Rajeev Mehta et le directeur général de l’Autorité indienne des sports Sandip Pradhan lors de la cérémonie.

Les athlètes et le personnel de soutien de huit sports, tir à l’arc, hockey, badminton, tennis de table, tir à l’arc, judo, gymnastique et haltérophilie partiront aujourd’hui de New Delhi, le plus grand contingent étant le hockey.

Pour assurer la sécurité des athlètes, tous les dignitaires présents à l’événement auront subi leurs tests COVID. Seuls ceux dont les rapports sont négatifs participeront à l’événement. Toutes les mesures de distanciation sociale ont également été mises en place à cette occasion.

127 athlètes indiens se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo, ce qui est un record, dépassant les 117 qualifiés pour les Jeux olympiques de Rio.

