Le ministre des Réfugiés quitte le gouvernement et déclare son travail “essentiellement terminé”

Lord Harrington, qui a été nommé ministre des réfugiés à la suite de la guerre en Ukraine, a quitté le gouvernement avant qu’un nouveau chef ne prenne la relève.

Au gouvernement depuis mars, Lord Harrington a souligné que sa démission ne reflétait ni Liz Truss ni Rishi Sunak et qu’il estimait plutôt que c’était le bon moment pour quitter un poste “temporaire”.

Boris Johnson était parmi ceux qui ont rendu hommage à ses efforts, le Premier ministre sortant affirmant que le gouvernement manquerait à sa “richesse d’expérience”.

Lord Harrington, qui a remercié M. Johnson de l’avoir nommé, a déclaré que sa décision signifie que le prochain Premier ministre pourra “économiser” sur un poste ministériel.

L’ancien député conservateur a déclaré qu’il avait parlé aux candidats à la direction n ° 10 et conservateurs, Mme Truss et M. Sunak, avant de confirmer publiquement sa décision.

“Nous avons maintenant le mécanisme permanent en place pour faire face à la misère humaine qui arrive dans ce pays d’où qu’elle vienne sans qu’il soit nécessaire qu’un ministre désigné soit responsable”, a-t-il déclaré.





Je ne quitte pas le rôle ou l’un ou l’autre des candidats et continuerai à soutenir si utile. Mais ce qu’on m’a spécifiquement demandé de faire est essentiellement complet Seigneur Harrington

«Avec des rapports mensuels pour le secrétaire d’État, quel qu’il soit, il devrait désormais y avoir un mécanisme de livraison permanent.

“Plus jamais nous n’aurons des gens qui arrivent au Royaume-Uni et entrent dans des hôtels sans plan, comme cela s’est produit avec ceux qui viennent d’Afghanistan et d’Ukraine, où au début nous n’avions aucune idée de l’endroit où les mettre tous.”

Il a déclaré qu’il assumerait un rôle bénévole pour aider les réfugiés après son départ du gouvernement.

Plus de 100 000 Ukrainiens sont arrivés au Royaume-Uni depuis le début de l’invasion.

“J’ai été amené à faire un travail très spécifique, qui consistait à mettre en place des mécanismes de travail au sein du gouvernement pour s’occuper d’aider les Ukrainiens dans le besoin”, a déclaré Lord Harrington.

« Je crois que nous avons maintenant un processus et une procédure en place qui signifient qu’il n’y aura pas nécessairement besoin d’un ministre comme moi.

«Je ne quitte pas le rôle ou l’un ou l’autre des candidats et continuerai à soutenir là où c’est utile. Mais ce qu’on m’a spécifiquement demandé de faire est essentiellement complet, il semble donc juste que je précise aux deux candidats à la direction qu’ils pourront peut-être économiser sur un poste ministériel lorsqu’ils prendront le relais.

“Ou au moins avoir la possibilité de façonner le rôle pour la prochaine phase avec une nouvelle personne maintenant que j’ai établi un système efficace.”

M. Johnson a tweeté dimanche soir : “Merci, Richard, pour votre travail d’accueil de 120 000 réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni, à la suite de la guerre de Poutine en Ukraine.

“Votre riche expérience au sein du gouvernement nous manquera beaucoup.”

Dimanche, d’autres députés conservateurs ont rendu hommage à Lord Harrington, l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid tweetant: “J’ai vu de première main comment vous avez fait un travail brillant, aidant des milliers de personnes désespérées. Merci.”

Et Caroline Nokes a tweeté: “Vous avez travaillé si dur sur ce Richard et j’ai toujours apprécié votre volonté de vous engager et de discuter de tous les défis pour les réfugiés.”

Boris Johnson a effectué plusieurs visites à Kyiv et a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre (Bureau de presse présidentiel ukrainien/AP) (Médias PA)

M. Johnson, qui quitte ses fonctions mardi, a été félicité par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Il a écrit une pièce dans le Courrier le dimanche et a également parlé au L’heure du dimanche de sa gratitude envers le Premier ministre sortant.

Il a également exprimé son espoir de futures “relations étroites” avec le successeur de M. Johnson, qui pourrait être en ligne pour une invitation à se rendre à Kyiv.

M. Zelensky a déclaré au L’heure du dimanche qu’il serait “prioritaire” d’inviter le prochain Premier ministre, alors qu’il a également admis qu’il était “préoccupé” lorsqu’il a appris que M. Johnson démissionnait.

“Lorsque nous avons appris qu’il y aurait un changement de gouvernement, nous étions tous inquiets”, a-t-il déclaré au journal.

“Johnson nous soutenait et cela dépend beaucoup du leader. Le leader est celui qui communique. Le leader est celui qui sert d’intermédiaire entre un pays et son peuple, et un leader a un impact sur la société.

Parlant du successeur de M. Johnson, il a déclaré à propos de cette relation: “Je ne peux que prier pour que ce soit au même niveau que celui que j’avais avec le Premier ministre Johnson.”