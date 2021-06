Le ministre des Finances de Singapour, Lawrence Wong, sur les voyages en avion et l’épidémie de Covid

Singapour est une ville-État d’Asie du Sud-Est sans marché intérieur du transport aérien. Les voyages internationaux se sont soudainement arrêtés l’année dernière en raison de la pandémie, ce qui a nui aux secteurs de l’aviation et du tourisme de Singapour – deux contributeurs majeurs à la croissance économique.

« La région est toujours confrontée à des vagues d’infection et les taux de vaccination pour de nombreux pays de la région ne sont toujours pas assez élevés. Je ne pense donc pas que nous pourrons voir des voyages ouverts et gratuits dans la région, en particulier, aucun bientôt », a déclaré le ministre qui copréside également le groupe de travail de Singapour sur les coronavirus.

SINGAPOUR – Le ministre des Finances de Singapour, Lawrence Wong, a déclaré que les voyages aériens «ouverts et gratuits» en Asie restaient peu probables à court terme, car certaines parties de la région luttent contre une augmentation des infections à Covid-19.

« Mais pour la plupart … tout cela ne correspondra pas à ce que nous avions avant Covid. Donc, les voyages en avion, j’en ai peur, mettront un certain temps à se rétablir », a ajouté Wong.

« Peut-être que parmi les pays où les infections sont faibles et stables, nous pouvons avoir des préparatifs de voyage. Peut-être que pour les voyageurs vaccinés, il pourrait y avoir des avantages en termes de temps de quarantaine plus courts », a déclaré le ministre.

L’Asie, où le coronavirus a été détecté pour la première fois, a connu un pic d’infections ces derniers mois. Des endroits allant des pays en développement — tels que L’Inde et le Népal – vers des économies plus développées, dont le Japon et Taïwan, ont connu une résurgence de cas.

Singapour a également connu une nouvelle augmentation du nombre de cas le mois dernier après des succès antérieurs pour contenir l’épidémie – ce qui a conduit le gouvernement à resserrer les mesures de distanciation sociale.