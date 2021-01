Un haut ministre du cabinet de l’Ontario a démissionné après avoir passé des vacances dans les Caraïbes, alors que les résidents de la province la plus peuplée du Canada étaient invités à rester chez eux.

Rod Phillips, qui a été nommé ministre des Finances de l’Ontario en 2018, a déclaré aux journalistes que son voyage était une «erreur stupide et stupide» lorsqu’il est rentré à Toronto jeudi, après avoir été convoqué chez lui par Doug Ford, le premier ministre de l’Ontario.

Peu de temps après, M. Ford a déclaré qu’il avait accepté la démission de M. Phillips. Depuis le début de la pandémie, le premier ministre Justin Trudeau, un libéral, a exhorté les Canadiens à éviter les voyages non essentiels hors du pays – et lors de l’annonce d’une fermeture à l’échelle de la province qui a commencé le 26 décembre, M. Ford, un progressiste-conservateur, a déclaré résidents de rester à la maison «dans toute la mesure du possible».

M. Phillips et son épouse se sont rendus sur le territoire français de Saint-Barthélemy, communément appelé Saint-Barthélemy, le 13 décembre. Il a laissé derrière lui une série de photos et de vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux pendant son absence, et plusieurs Les opposants politiques ont déclaré que les messages visaient à créer l’illusion que M. Phillips célébrait les fêtes au Canada. Les images semblent avoir été prises au domicile de M. Phillips dans la banlieue de Toronto. Il y est désormais soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours.