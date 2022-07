Le ministre des Finances de l’Alberta déclare que la loi sur la souveraineté de Danielle Smith est “très problématique” pour l’UCP

Le ministre des Finances de l’Alberta, Jason Nixon, a déclaré que la loi sur la souveraineté de l’Alberta proposée par la candidate à la direction du Parti conservateur uni, Danielle Smith, est “très problématique” pour le parti et serait impossible à mettre en œuvre.

Mercredi, Nixon a également déclaré qu’il doutait qu’une telle législation – qui vise à permettre à l’Alberta de refuser l’application de toute loi ou politique fédérale spécifique qui va à l’encontre de ses intérêts – soit adoptée par la législature.

“Je mettrais en garde tous ceux qui souhaitent diriger notre parti contre les promesses excessives dont nous savons qu’elles ne peuvent pas être livrées”, a déclaré Nixon, ajoutant qu’il n’avait pas parlé directement à Smith de cette idée.

Nixon, le leader parlementaire du gouvernement, a déclaré qu’il y avait trois “problèmes majeurs” avec la loi : cela enfreindrait la loi, cela effrayerait les investisseurs et secouerait le marché, et il n’est pas possible de tenir le coup.

La loi sur la souveraineté de l’Alberta de Smith est un élément clé de sa plate-forme.

Le ministre des Finances et leader parlementaire du gouvernement de l’Alberta, Jason Nixon, a déclaré que la proposition de la candidate à la direction de l’UCP, Danielle Smith, pour une loi sur la souveraineté de l’Alberta, telle que décrite, ne serait pas adoptée par l’Assemblée législative #ableg pic.twitter.com/syEhj4EbXA —@Jantafrench

Nixon a dit qu’il comprenait les frustrations de certains Albertains envers le gouvernement fédéral, mais cette loi n’est pas la solution.

“Dire aux Albertains que vous pouvez accomplir quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir est très problématique à long terme pour notre parti”, a déclaré Nixon.

“Les gouvernements de notre province mènent ce combat depuis très longtemps, et présenter aux Albertains de quelque manière que ce soit qu’il existe une solution magique que la législature pourrait adopter demain qui ferait en quelque sorte disparaître tous ces problèmes n’est pas factuel, et que c’est ce sur quoi j’appelle à la prudence maintenant », a déclaré Nixon.

Dans une déclaration à CBC News, Smith a déclaré que son projet de loi “habilitera l’Assemblée législative de l’Alberta à refuser l’application de toute loi ou politique spécifique du gouvernement fédéral qui viole les droits provinciaux de l’Alberta en vertu de l’article 92 de la Constitution ou de la Charte des droits et libertés des Albertains. .”

Danielle Smith affirme que sa loi sur la souveraineté de l’Alberta permettrait aux députés de voter librement sur chaque loi fédérale qui, selon son gouvernement, porte atteinte aux droits provinciaux de l’Alberta. #ableg pic.twitter.com/ApC6jbOMDY —@MBellefontaine

Elle a ajouté que la loi ne serait utilisée qu’après un vote libre de tous les députés de la législature sur l’opportunité de l’utiliser et comment elle sera utilisée pour s’opposer à une loi fédérale.

“Je suppose qu’un tel vote passerait avec une bonne marge”, a déclaré Smith.

La loi est inconstitutionnelle et illégale, selon un politologue

Le politologue de l’Université Mount Royal Duane Bratt est d’accord avec l’évaluation de Nixon de l’acte proposé par Smith.

“Ce serait inconstitutionnel, ce serait illégal. Cela conduirait à un climat d’investissement risqué en Alberta”, a déclaré Bratt.

“Ce sont des promesses qui peuvent être faites, mais qui ne se réaliseront jamais et qui sont impossibles”, a-t-il déclaré.

Intervention dans la course au leadership

Bratt a également trouvé remarquable que Nixon, un membre senior du parti, intervienne directement dans la course à la direction à la date limite pour que les candidats s’inscrivent pour concourir pour la première place du parti.

“Nous assistons à une véritable déconnexion entre l’un des meilleurs candidats à la direction de l’UCP et le gouvernement actuel de l’UCP”, a déclaré Bratt.

“Nous assistons à une proposition politique majeure, par ce qui pourrait être considéré comme l’un des favoris dans la course à la direction, directement attaquée par un ministre éminent du gouvernement Kenney.”

Je me demandais quand nous allions voir une grande déconnexion entre le gouvernement actuel de l’UCP et les propositions des candidats à la direction de l’UCP. Jason Nixon nixing Smith’s Sovereignty Act (son premier ordre du jour) est un tel moment. —@DuaneBratt

Nixon a déclaré qu’il n’avait pas encore approuvé de candidats à la direction, mais a ensuite déclaré que c’était un “grand plaisir” de servir avec l’ancien ministre des Finances Travis Toews.

“Je pense qu’il est le meilleur candidat pour diriger ce parti.”

Les membres de l’UCP choisiront un nouveau chef pour remplacer Jason Kenney en octobre après un vote par correspondance.