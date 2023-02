Le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw inspecte les toilettes des trains et tweete une vidéo

Vous en avez assez des toilettes sales dans les trains ? Voici un soulagement pour les passagers. Indian Railways a pris un certain nombre d’initiatives pour maintenir la propreté dans les trains. Les nouvelles conceptions de toilettes sont la dernière étape. Le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a inspecté les installations améliorées des toilettes améliorées. Une vidéo a été partagée par le compte Twitter officiel du ministre. Le clip a capturé des images avant et après la rénovation du miroir, du lavabo et des sièges de toilette à l’intérieur du train. Un fonctionnaire est vu informer le ministre sur le travail effectué. Dans la légende, Ashwini Vaishnaw a écrit: “Inspecté les nouvelles conceptions de toilettes améliorées pour les autocars existants.”

Les utilisateurs de Twitter ont félicité les chemins de fer indiens pour avoir donné une cure de jouvence indispensable aux voitures de train. Cependant, beaucoup ont souligné que le véritable défi est de les garder propres “tout au long du voyage”

«Certainement la première mise à niveau à faire dans nos voitures de train. Merci à tous les employés qui ont rendu cela possible. Merci monsieur », a écrit un utilisateur.

Un autre a qualifié la refonte de «longue durée».

Prenant une fouille sournoise des images avant et après, un utilisateur de Twitter a écrit : « Bonne initiative. J’espère que cela restera comme il est censé être, sinon nous partagerons des photos de “Avant” et “Après”.

Une partie des utilisateurs a même souligné certaines de leurs préoccupations spécifiques. L’un d’eux a déclaré: “Aucun de ces distributeurs de savon ne contiendrait de liquide, donc les désodorisants, si vous les inspectez en cours de route.”

Un autre a déclaré: «Le problème est l’utilisation abusive / abusive par les voyageurs et l’absence de nettoyage approprié pendant le voyage. Le manque d’eau est un problème courant, les toilettes puent, les Gutkha Jeevis sont une nuisance d’un autre niveau. Je ne comprends pas pourquoi la consommation est autorisée dans les espaces publics.

“Yaha thukna manaa hai ke autocollants bhi lagwa lo… (Coller des autocollants de ‘ne crachez pas ici)”, a suggéré un utilisateur.

Il y a quelques jours, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a partagé une vidéo du processus de nettoyage modifié des trains Vande Bharat Express. Tweetant la vidéo, il a écrit : « Le système de nettoyage a changé pour les trains #VandeBharat. Votre coopération attendue.

Tout comme les vols, un travailleur se déplace avec un sac de ramassage des ordures à travers l’autocar en demandant aux passagers de mettre les déchets dans le sac. L’initiative a été prise à la lumière de passagers se plaignant de détritus, de paquets de nourriture et d’autres déchets dans le vestibule du train.

