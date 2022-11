Le ministre des Anciens Combattants reste ferme face à la colère et appelle à la démission

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, reste ferme face à la colère et à la frustration du gouvernement libéral face aux retards, aux arriérés et aux pénuries de personnel en cours et à un appel à sa démission.

Dans une entrevue exclusive avec La Presse canadienne, MacAulay a déclaré qu’Ottawa progresse sur plusieurs fronts lorsqu’il s’agit de fournir un soutien meilleur et plus rapide aux anciens combattants après des années de plaintes et de critiques.

Cela comprend l’embauche de centaines d’employés temporaires au cours des dernières années et l’attribution d’un nouveau contrat de 570 millions de dollars à un organisme extérieur pour la prestation de services de réadaptation aux anciens combattants malades et blessés partout au pays.

«Nous avons Anciens Combattants jusqu’à ce qu’il devrait être», a déclaré MacAulay. “Et nous voulons continuer à nous assurer qu’il reste là où il devrait être et à servir les anciens combattants de manière appropriée.”

Pourtant, de nombreux anciens combattants restent profondément frustrés par les retards, les arriérés et les pénuries de personnel à Anciens Combattants Canada, qui, selon les défenseurs, ajoutent de la douleur et du stress à des milliers d’anciens militaires déjà aux prises avec des blessures et des maladies.

Le contrat de services de réadaptation a également provoqué la colère du syndicat représentant les employés d’Anciens Combattants, qui demande la démission de MacAulay.

MacAulay, qui représentera le gouvernement lors de la cérémonie du jour du Souvenir vendredi à Ottawa alors que le premier ministre Justin Trudeau s’envole pour un sommet international au Cambodge, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

“Mon travail est de faire mon travail”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce que je vais faire et continuer à le faire.”

Le gouvernement libéral est critiqué depuis des années pour ne pas avoir tenu ses promesses envers les anciens combattants malades et blessés. Cela inclut son incapacité à rétablir une pension d’invalidité à vie accordée à ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale et à la Corée, mais pas à l’Afghanistan.

Plus récemment, des anciens combattants et d’autres se sont plaints des retards continus dans le traitement des demandes d’invalidité, d’une pénurie de longue date de gestionnaires de cas pour ceux qui ont besoin d’une aide supplémentaire et d’un soutien insuffisant pour les familles et les soignants.

MacAulay a précédemment reconnu que le gouvernement doit faire plus pour s’assurer que les anciens combattants reçoivent un soutien approprié et opportun pour les maladies et les blessures subies en uniforme, ce qu’il a répété cette semaine.

Pourtant, du même souffle, il a cité plusieurs chiffres comme preuve que la situation s’améliore. Celles-ci comprenaient une réduction des temps d’attente pour certains types de demandes d’invalidité et l’embauche de centaines de personnel supplémentaire ⁠— principalement temporaire ⁠— à Anciens Combattants.

“J’espère qu’ils ne remettent pas en question les progrès”, a-t-il déclaré. “Vous êtes pleinement conscient qu’il y a eu des progrès substantiels.”

MacAulay a également blâmé des facteurs externes pour certains des problèmes persistants du ministère, notamment une augmentation des demandes de prestations d’invalidité et de fortes réductions de personnel sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper il y a environ une décennie.

Entre-temps, il a défendu le contrat avec Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services, qui est entré en vigueur ce mois-ci malgré une opposition farouche et les cris d’alarme du Syndicat des employés des anciens combattants.

Le gouvernement affirme que le contrat aidera les gestionnaires de cas surchargés tout en garantissant aux anciens combattants l’accès à un réseau national de 9 000 psychologues, physiothérapeutes, travailleurs sociaux et autres aides à travers le pays.

Les libéraux ont promis en 2015 que le gestionnaire de cas moyen n’aurait pas plus de 25 anciens combattants dans leur charge de travail, car beaucoup ont eu du mal avec 40 ou plus à la suite des compressions conservatrices.

La moyenne se situe aujourd’hui encore plus près de 35 si l’on tient compte des dizaines de gestionnaires de cas actuellement en congé de maladie et de stress, certains en ayant encore plus de 40 ou 50, selon l’UVAE.

“Sur le contrat lui-même, (l’entreprise) dessert 14 000 anciens combattants”, a déclaré MacAulay. «Ils ont environ 9 000 experts médicaux en place à travers le pays pour fournir le service dont ils ont besoin. Je ne pense pas qu’il serait très responsable d’annuler ce contrat.

Pourtant, l’UVAE allègue que le contrat aura l’effet inverse en ajoutant une autre couche de bureaucratie avec laquelle les anciens combattants devront composer tout en modifiant radicalement le rôle des gestionnaires de cas.

Le syndicat a également fustigé la dépendance continue du ministère à l’égard du personnel temporaire pour résoudre ses problèmes. Cette question a également été soulevée par la vérificatrice générale Karen Hogan, qui réclame un plan de dotation et de financement à long terme à Anciens Combattants.

La bataille entre l’UVAE et MacAulay a atteint son paroxysme le mois dernier lorsque le syndicat a écrit à Trudeau pour lui demander de remplacer MacAulay parce que ses membres avaient perdu confiance dans le ministre.

Pendant ce temps, d’autres remettent en question l’influence de MacAulay à la table du Cabinet et l’intérêt du gouvernement libéral pour les anciens combattants, compte tenu de son incapacité à résoudre bon nombre des problèmes de longue date du ministère.

«Chaque fois que MacAulay parle, c’est toujours la même chose:« Nous pensons que c’est la plus haute priorité, nous allons faire tout ce que nous pouvons », a déclaré Brian Forbes, directeur général des Amputés de guerre et chef du Conseil national des anciens combattants. Associations, qui représente 60 organisations.

« À notre humble avis, tout cela ne suffit pas. Vous devez apporter des changements systémiques.

Interrogé sur l’appel à la démission et son propre bilan, MacAulay a cité plusieurs autres chiffres sur les milliards de dollars dépensés pour les anciens combattants depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux ainsi que sur le récent achat de terres en France pour sauver Juno Beach du développement.

“Les gens peuvent évaluer si je suis le bon ministre ou non”, a-t-il déclaré. “Je vais continuer à faire le travail que je fais de la meilleure façon possible afin de m’assurer que nous servons les anciens combattants.”

Lee Berthiaume, La Presse canadienne

