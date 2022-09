Le ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique a annoncé le financement de plusieurs nouvelles initiatives lors du congrès de 2022 de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM), dont 62 millions de dollars pour les collectivités de la vallée du Fraser touchées par les inondations de l’an dernier.

Mais Nathan Cullen a également reconnu que davantage pourrait être fait pour résoudre le problème du logement, entre autres.

La nouvelle la plus importante est survenue environ 30 minutes après le début d’un discours prononcé à Whistler aujourd’hui lorsque Cullen a annoncé le financement d’Abbotsford pour la construction d’un système d’approvisionnement en eau qui desservirait également Mission et la Première Nation de Matsqui.

Le projet, dont le budget global s’élève à 84,4 millions de dollars, prévoit l’installation de nouveaux puits, la construction d’une station d’épuration et d’une station de pompage reliées au réseau régional existant.

Cullen a également annoncé des plans pour un programme de 10 millions de dollars en 2023 pour aider les municipalités à planifier le changement climatique.

Après avoir recueilli de nombreux applaudissements de la part des délégués de l’UBCM, Cullen a également souligné les annonces passées comme le programme d’action pour le climat des gouvernements locaux de CleanBC de 76 millions de dollars annoncé pour la première fois en mai 2022, et un engagement provincial de 7 milliards de dollars pour la création de 114 000 nouvelles maisons sur 10 ans. Environ 35 000 sont construits ou en cours.

“Ils aident à résoudre le problème de l’approvisionnement, vous le savez trop bien”, a-t-il déclaré.

La promesse de 114 000 nouveaux logements remonte à 2017 et les critiques la jugent insuffisante pour faire face à la pénurie de logements. Cullen a reconnu que davantage pouvait être fait.

“Vous autorisez et développez plus de logements que vous n’en avez jamais eu auparavant et ce n’est toujours pas suffisant”, a-t-il déclaré aux délégués. “Nous devons faire plus et faire plus ensemble.”

Cette déclaration peut également être lue comme une offre de paix aux délégués municipaux après que le procureur général de l’époque, David Eby, qui était également responsable du logement, se soit retrouvé dans un va-et-vient avec l’UBCM plus tôt cette année.

Eby avait auparavant critiqué les gouvernements municipaux pour avoir retardé les développements immobiliers tout au long de leur processus d’approbation. L’UBCM a publié plus tard un rapport qui a révélé que les nouveaux logements correspondaient à la croissance démographique de la province, mais pas dans les logements abordables et locatifs. Eby à son tour a déclaré que le rapport de l’UBCM ne correspondait pas aux faits sur le terrain.

Interrogé sur des mesures plus spécifiques lors d’une conférence de presse ultérieure, Cullen a déclaré plus tard que le gouvernement recevait “beaucoup, beaucoup” de demandes du gouvernement local lors de réunions à l’UBCM.

“Nous sommes bien sûr dans la phase de budget (planification), alors que nous commençons à préparer le budget 2023”, a-t-il déclaré. «Nos partenariats avec des villes comme Abbotsford et Mission et au-delà devraient répondre à ce que nos citoyens attendent de nous, c’est-à-dire trouver des moyens de s’attaquer à des problèmes incroyablement complexes et coûteux et le faire ensemble, souvent avec nos partenaires fédéraux à nos côtés.»

