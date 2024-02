Le ministre des Affaires étrangères suscite la fureur des Républicains aux États-Unis après avoir comparé les efforts visant à réduire l’aide à l’Ukraine avec l’apaisement d’Hitler dans les années 1930.

Par David Averre et Gina Kalsi et Morgan Phillips, journaliste au Congrès et Kelly Laco, rédactrice en chef de Politics









David Cameron a suscité la fureur aux États-Unis après avoir comparé les efforts visant à réduire l’aide de l’Ukraine à l’apaisement d’Hitler. Le ministre des Affaires étrangères a imploré les républicains de ne pas faire obstacle à des programmes d’aide militaire supplémentaires pour l’Ukraine, assimilant une telle démarche à l’apaisement d’Hitler avant l’invasion de la Pologne qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. L’ancien premier ministre a dénoncé le Parti républicain dans un éditorial publié sur la Colline en disant : « Je ne veux pas que nous montrions la faiblesse affichée contre Hitler dans les années 1930. » Lord Cameron a déclaré qu’il « abandonnait toutes les subtilités diplomatiques » et cherchait à convaincre les républicains qu’une décision de soutenir résolument l’Ukraine serait un signe de force pour l’Iran et la Chine dans un contexte d’escalade des tensions au Moyen-Orient et autour de Taiwan. “Je ne veux pas que nous montrions la faiblesse manifestée contre Hitler dans les années 1930. Il est revenu pour en demander plus, nous coûtant bien plus de vies pour mettre fin à son agression”, a-t-il écrit dans un éditorial sensationnel pour La colline. « Nous devons tous nous demander : qui regarde ? L’Amérique est suffisamment forte pour se protéger chez elle et reconnaître que les menaces en Europe ou en Asie affectent sa propre sécurité. Pour ma part, j’aimerais que Pékin et Téhéran le voient. Mais les républicains ont riposté au ministre des Affaires étrangères, affirmant que le Royaume-Uni n’avait pas payé sa juste part en aidant l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie. L’ancien Premier ministre a dénoncé le Parti républicain dans un éditorial publié sur la Colline en disant : « Je ne veux pas que nous montrions la faiblesse affichée contre Hitler dans les années 1930 ». Les Républicains ont riposté, Marjorie Taylor Greene a déclaré que “David Cameron peut m’embrasser **” Le ministre britannique des Affaires étrangères a comparé les membres du Parti républicain anti-Ukraine aux «faibles» partisans de l’apaisement d’Hitler dans les années 1930. ‘C’est hilarant. “David Cameron peut m’embrasser le cul”, a déclaré en réaction Marjorie Taylor Greene, qui s’oppose à l’envoi de fonds supplémentaires à l’Ukraine, à DailyMail.com. Le représentant Andy Biggs, R-Arizona, a qualifié la déclaration de Cameron de « risible », ajoutant qu’il avait « un grand mépris pour une opinion aussi immature ». Les Républicains opposés à l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine s’inquiètent de signer un « chèque en blanc » sans critères clairs pour mettre fin à la guerre. Le républicain Mike Waltz, républicain de Floride, a déclaré à DailyMail.com qu’il serait « bien » que « nos amis britanniques accordent plus d’attention à exiger que le reste de l’Europe apporte sa juste part plutôt que d’exiger que les États-Unis signent un chèque en blanc ». ‘ LIRE LA SUITE : Lord Cameron “abandonne les subtilités diplomatiques” pour avertir les républicains américains de ne pas agir comme les “faibles” pacificateurs d’Hitler des années 1930 et soutient le programme d’aide à l’Ukraine dans un article d’opinion passionnant… affirmant que la Chine et l’Iran regardent Le représentant Chip Roy, R-Texas, a demandé « où est le Royaume-Uni dans tout cela ? Cet article d’opinion intervient alors que Lord Cameron a rencontré le Premier ministre bulgare Nikolaï Denkov et la ministre des Affaires étrangères Mariya Gabriel à Sofia, où il a partagé un message similaire avec les journalistes. “Poutine pense qu’il peut nous surpasser et nous survivre, mais nous allons lui prouver qu’il a tort”, a-t-il déclaré. Lord Cameron effectue actuellement une tournée éclair en Europe qui a débuté à Sofia et qui l’emmènera à Pologne avant de culminer avec une apparition à la Conférence de Munich sur la sécurité plus tard cette semaine, où il devrait exhorter les alliés à accroître la production de défense pour l’Ukraine. Les discussions au cours des visites de Cameron porteront notamment sur la manière de renforcer l’Ukraine dans la guerre dès maintenant, de garantir qu’elle gagne si Poutine prolonge les hostilités et de jeter les bases de l’avenir à long terme de l’Ukraine, a indiqué son bureau. La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont récemment annoncé de nouveaux plans de soutien à l’Ukraine – un autre facteur utilisé par Lord Cameron pour faire pression sur les législateurs américains afin qu’ils approuvent un plan d’aide géant pour Kiev. “Si vous additionnez les pays qui soutiennent l’Ukraine, nous surpassons économiquement la Russie 25 contre 1. Tout ce que nous avons à faire est de faire en sorte que cette force économique porte ses fruits, et j’espère que cela se produira à Washington dans les heures à venir”, a déclaré Cameron. Un militaire ukrainien de la 82e brigade d’assaut aérien séparée se prépare au combat à bord d’un char Challenger 2 dans un lieu tenu secret près de la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia, le 12 février 2024. Des obus d’artillerie sont vus en direction de Bakhmut, alors que la guerre russo-ukrainienne se poursuit dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 13 février 2024. Des soldats ukrainiens préparent l’artillerie L119 en direction de Bakhmut, alors que la guerre russo-ukrainienne se poursuit dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine, le 13 février 2024. Le président américain Joe Biden a appelé mardi les Républicains de la Chambre des représentants à soumettre d’urgence au vote un plan d’aide de 95,3 milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et Taïwan, avertissant que le refus d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat dans la matinée, « jouerait le jeu » Les mains de Poutine. “Soutenir ce projet de loi, c’est tenir tête à Poutine”, a déclaré Biden, élevant la voix dans des commentaires forts de la Maison Blanche en faisant référence au dirigeant russe. LIRE LA SUITE : Les troupes ukrainiennes « manquent ou rationnent leurs munitions » : avertissement de la Maison Blanche alors que le programme d’aide reste bloqué par les républicains « Nous ne pouvons pas partir maintenant. C’est sur cela que Poutine parie. Mais ce projet de loi est confronté à un avenir profondément incertain à la Chambre, où les républicains radicaux alignés sur l’ancien président Donald Trump – favori pour l’investiture présidentielle du Parti républicain et critique du soutien à l’Ukraine – s’opposent à la législation. Le président Mike Johnson a jeté cette semaine de nouveaux doutes sur le paquet et a clairement indiqué qu’il pourrait s’écouler des semaines ou des mois avant que le Congrès n’envoie le projet de loi au bureau de Biden – voire pas du tout. L’impasse potentielle survient à un moment crucial de la guerre qui dure depuis près de deux ans, et ses partisans préviennent que l’abandon de l’Ukraine pourrait enhardir Poutine et menacer la sécurité nationale à travers le monde. Pourtant, les efforts déployés depuis des mois pour approuver l’aide de 60 milliards de dollars à Kiev incluse dans le plan ont révélé des divisions politiques croissantes au sein du Parti républicain sur le rôle des États-Unis à l’étranger. Biden a également fustigé Trump, qui a déclaré samedi lors d’une apparition électorale qu’il avait un jour prévenu qu’il permettrait à la Russie de faire tout ce qu’elle voulait envers les pays membres de l’OTAN qui sont « en retard » en consacrant 2 % de leur produit intérieur brut à la défense. Les 31 alliés se sont engagés à consacrer 2 % de leur production à la défense, mais tous ne l’ont pas fait individuellement.