Le ministre des Affaires étrangères signalera un changement vers des partenariats avec les puissances mondiales montantes | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni cherchera à former des partenariats durables avec les pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, dira le ministre des Affaires étrangères la semaine prochaine.

James Cleverly prononcera lundi son premier grand discours au ministère des Affaires étrangères et appellera à l’alignement avec des pays de plus en plus influents dans les trois régions.

Cela inclut les États qui ne sont pas considérés comme des “partenaires traditionnels” du Royaume-Uni.

M. Cleverly devrait déclarer : « Dans les décennies à venir, une part toujours plus grande de l’économie mondiale – et donc de la puissance mondiale – sera entre les mains de nations d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

“L’offre britannique sera adaptée à leurs besoins et aux atouts du Royaume-Uni, couvrant le commerce, l’investissement, le développement, la défense, la technologie et le changement climatique.

“Cela sera soutenu par une source fiable d’investissement dans les infrastructures.

“Je suis donc déterminé à faire des investissements de foi dans les pays qui façonneront l’avenir du monde.”

Il dira : « Nous ferons preuve d’endurance stratégique, prêts à nous engager sur le long terme.

“Je veux que notre politique étrangère soit constamment en train de planifier pour demain, en scrutant l’horizon, en regardant 10, 15 et 20 ans devant.”

M. Cleverly a été nommé secrétaire aux Affaires étrangères en septembre par Liz Truss, mais a conservé le poste sous l’administration de Rishi Sunak.

Son discours intervient quelques semaines seulement après que M. Sunak a signalé une nouvelle direction dans les relations du Royaume-Uni avec la Chine, affirmant que “l’âge d’or” des relations était terminé.

M. Sunak a déclaré que son administration s’appuierait plutôt sur un “pragmatisme robuste” pour tenir tête aux concurrents mondiaux.

M. Cleverly apparaîtra sur Sky’s Sophy Ridge dimanche, avec le secrétaire à la santé fantôme Wes Streeting, à partir de 8h30.