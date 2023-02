Le ministre des Affaires étrangères russe et les chefs militaires soudanais ravivent les relations à Khartoum

Selon une récente enquête d’Associate Press, le groupe Wagner – un entrepreneur militaire appartenant à un oligarque ayant des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine – a une forte présence dans les provinces reculées du Soudan. Selon des responsables soudanais et des documents partagés avec l’AP, le groupe s’est vu confier le contrôle de diverses mines d’or soudanaises par les chefs militaires du pays en échange d’une formation militaire et de renseignement.

En janvier, l’administration Biden a étendu les sanctions américaines contre le groupe Wagner et les sociétés et individus liés pour leur rôle dans la guerre en Ukraine et les activités mercenaires, y compris les violations des droits de l’homme, en Afrique.

Interrogé sur le groupe lors de la conférence de presse de Khartoum, Lavrov a déclaré que des entreprises privées russes opèrent en Afrique à la demande des gouvernements africains, y compris celui de la République centrafricaine. Dans ce pays africain, les combattants de Wagner se promènent dans la capitale de Bangui dans des véhicules militaires banalisés, gardent les mines d’or et de diamants du pays et ont aidé à maintenir le président Faustin-Archange Touadera au pouvoir.

“Nous avons commenté plus d’une fois les activités de nos sociétés militaires privées opérant en Afrique à la demande directe des gouvernements des pays respectifs”, a déclaré Lavrov. “Cela s’applique également à la République centrafricaine et constitue une contribution à la normalisation de la situation dans l’ensemble de la région, où les gangs terroristes continuent d’être actifs”.

La visite de Lavrov intervient alors que les dirigeants militaires du Soudan sont en pourparlers avec certaines forces politiques du pays pour rétablir un gouvernement civil après plus d’un an de régime militaire à la suite du coup d’État militaire d’octobre 2021.

Jeudi, de hauts diplomates des États-Unis et d’autres pays européens ont conclu deux jours de pourparlers avec des représentants soudanais pour faire pression en faveur d’un accord final pour relancer une transition vers la démocratie au Soudan, profondément entraîné dans une crise politique et économique en spirale.

Cette histoire a été corrigée pour dire que les pourparlers de deux jours entre les diplomates américains et européens et les représentants soudanais se sont terminés jeudi, et non mercredi.