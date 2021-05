Le ministre des Affaires étrangères philippin compare la Chine à un «  vilain bœuf  » et dit à Pékin de «  sortir le f ***  » de la mer de Chine méridionale

Le ministre des Affaires étrangères PHILIPPIN a comparé la Chine à un «vilain bœuf» et a demandé à Pékin de «sortir le F ***» de la mer de Chine méridionale dans un tweet enflammé.

Teodoro Locsin Jr. l’a emmené sur Twitter pour critiquer la Chine et suggérer le déplacement de ses navires hors des eaux contestées au milieu des tensions entre les deux pays.

AP

Teodoro Locsin Jr. a critiqué la Chine dans un tweet[/caption]

Twitter

Ses commentaires font suite aux protestations de Manille contre la présence «illégale» de navires de la garde côtière chinoise dans les eaux territoriales des Philippines.

«La Chine, mon ami, avec quelle politesse puis-je le dire? Laisse-moi voir… O… SORTEZ LE F… », a-t-il tweeté.

«Que faites-vous à notre amitié? Toi. Pas nous. Nous essayons. Toi. Vous êtes comme un vilain bouffon qui force votre attention sur un beau mec qui veut être un ami; ne pas créer de province chinoise… », a-t-il ajouté.

En réponse aux utilisateurs de Twitter qui ont critiqué son tweet, il a déclaré que « le discours diplomatique suave habituel ne fait rien; »

Son tweet a été suivi d’une déclaration du ministère philippin des Affaires étrangères accusant les garde-côtes chinois «d’observer, de bloquer, de manœuvres dangereuses et de défis radio des navires de la garde côtière philippine».

Il a également déclaré avoir protesté contre «la présence incessante, illégale, prolongée et croissante de navires de finition chinois et de navires de la milice maritime dans les zones maritimes philippines».

Les deux pays ont eu des différends au sujet de la mer de Chine méridionale, une zone de 1,4 million de kilomètres carrés où s’écoule environ 3 billions de dollars de commerce mondial chaque année.

La Chine revendique presque toute la mer de Chine méridionale, basée sur le territoire chinois dans les cartes historiques.

Cependant, en 2016, un tribunal international à La Haye a jugé que la revendication de Pékin n’avait aucun fondement juridique.

Les Philippines ont promis de continuer les exercices maritimes dans leur ZEE dans la mer de Chine méridionale en réponse à une Chine affirmant qu’elle «jouissait de la souveraineté» sur Bajo de Masinloc et ont exhorté les Philippines à ne pas aggraver les différends.

Selon les données du ministère des Affaires étrangères, au 26 avril, les Philippines avaient déposé 78 protestations diplomatiques en Chine depuis l’entrée en fonction du président Rodrigo Duterte en 2016.

AP

Les deux pays ont eu des différends sur la mer de Chine méridionale. Sur la photo, le président chinois Xi Jinping[/caption]

Reuters

Le président Duterte a déclaré qu’il considérait toujours la Chine comme un bon ami[/caption]





«Nos déclarations sont plus fortes en raison de la nature plus effrontée des activités, du nombre, de la fréquence et de la proximité des intrusions», a déclaré Marie Yvette Banzon-Abalos, directrice exécutive de la communication stratégique au ministère des Affaires étrangères.

La semaine dernière, le président philippin Duterte a déclaré qu’il considérait toujours la Chine comme «un bon ami, mais il y a des choses qui ne font pas l’objet de compromis».

Il a déclaré: «Il y a des choses qui ne font pas vraiment l’objet d’un compromis… J’espère qu’ils comprendront mais j’ai l’intérêt de mon pays aussi à protéger.»