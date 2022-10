Le ministre des Affaires étrangères nie que Rishi Sunak ait conclu un accord “sale” pour ramener Braverman, victime d’un scandale

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministre des Affaires étrangères a nié que Rishi Sunak ait conclu un accord “sale” avec Suella Braverman, frappée par le scandale, pour la ramener au poste de ministre de l’Intérieur, ce qui a incité à affirmer qu’il “insulte l’intelligence” du public.

Le nouveau Premier ministre est critiqué pour le retour choc de Mme Braverman – six jours seulement après avoir été limogée pour une atteinte à la sécurité – en guise de récompense apparente pour son soutien à sa campagne à la direction.

Mais James Cleverly, qui a tenu le dossier du ministère des Affaires étrangères, a nié un accord entre les deux hommes, affirmant que la ministre de l’Intérieur est admirée pour son “programme très important de lutte contre le crime”.

“Je ne pense pas qu’il ait eu besoin de l’approbation d’un seul député parce que les chiffres parlent d’eux-mêmes – il avait une avance claire”, a-t-il insisté, sur Nouvelles du ciel.

Le ministre des Affaires étrangères a été informé que les gens “crieraient à la télévision à l’idée que leur intelligence serait insultée” par une telle affirmation, après que Mme Braverman ait enfreint le code ministériel.

M. Cleverly a également suggéré que Mme Sunak – comme Boris Johnson et Liz Truss – refuserait de nommer un conseiller en éthique indépendant pour surveiller les allégations de slease contre les ministres.

Il a fait valoir que le secrétaire du Cabinet pourrait jouer le rôle et qu’un conseiller n’est pas “la solution miracle que certaines personnes suggèrent”.

M. Cleverly n’a pas été en mesure de confirmer que le budget de facto se poursuivra le 31 octobre, comme prévu, alors que le n ° 10 et le Trésor discutent de l’opportunité de le retarder.

Mais il a clairement indiqué qu’il freinerait les dépenses publiques – pour combler un trou noir estimé à 30 milliards de livres sterling – parce que les factures avaient grimpé en flèche à cause de Covid et de l’invasion de l’Ukraine et “nous ne pouvons pas simplement prétendre que cela s’en va”.

Mardi, devant le n ° 10, M. Sunak a promis au pays: «Ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux. La confiance se gagne. Et je gagnerai le vôtre.

Pourtant, quelques heures plus tard, il a reconduit Mme Braverman, qui a reconnu une violation des règles en envoyant un document de politique sur un bouleversement de l’immigration de son e-mail privé à un collègue, induisant plus tard Mme Truss en erreur à ce sujet.

Bridget Phillipson, secrétaire à l’éducation de l’ombre du Labour, a déclaré: «C’était un accord sale qu’il a conclu pour franchir la ligne et devenir Premier ministre.

“Un instant, Rishi Sunak nous dit qu’il dirigera un gouvernement intègre, puis une autre minute, il nomme quelqu’un dans le cabinet qui avait été limogé la semaine précédente pour une grave violation de la sécurité et une violation potentielle du code ministériel. .”

Sur Radio BBC 4M. Cleverly a demandé si Mme Braverman répondait aux critères d’« intégrité, de professionnalisme et de responsabilité » de M. Sunak, répondant – finalement – ​​« oui ».

Il a nié que son retour bloquerait les demandes des entreprises pour des règles d’immigration plus souples pour admettre des travailleurs désespérément nécessaires, insistant sur le fait que l’ouverture et le contrôle ne sont pas « mutuellement exclusifs ».