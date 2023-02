Le ministre des Affaires étrangères jordanien se rend en Syrie et promet davantage d’aide pour le tremblement de terre

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Le ministre jordanien des Affaires étrangères a rencontré mardi le président syrien Bachar al-Assad à Damas, s’engageant à continuer à fournir une aide suite au tremblement de terre et à travailler pour trouver une solution politique au conflit syrien qui dure depuis 12 ans, ont rapporté les médias syriens. La visite d’Ayman Safadi dans le pays frappé par le tremblement de terre fait de lui le premier responsable jordanien à le faire depuis le début du conflit syrien en 2011. Elle marque un nouveau dégel dans les relations entre les deux pays et plus généralement entre Assad et le monde arabe.

Le roi Abdallah II de Jordanie avait appelé Assad la semaine dernière pour exprimer la volonté d’Amman d’envoyer une aide humanitaire. Depuis lors, des avions-cargos et des camions chargés d’aide du pays voisin ont atteint la Syrie pour aider aux efforts de secours. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a tué plus de 1 400 personnes dans les zones contrôlées par le gouvernement et déplacé des milliers d’autres.

Safadi a également rencontré son homologue syrien Faisal Mekdad.

“Nous avons discuté de nos relations bilatérales et des efforts pour trouver une solution politique à la crise syrienne qui mette fin à cette catastrophe”, a déclaré Safadi après avoir rencontré Mekdad à l’aéroport de Damas. “Une solution qui préserve l’unité et la souveraineté de la Syrie.”

Selon un communiqué du bureau d’Assad, le président syrien a remercié la Jordanie pour son soutien et a déclaré à Safadi que le peuple syrien “accueille favorablement toute position positive à son égard, en particulier de la part des pays arabes frères”.

La Jordanie, comme la plupart des pays arabes depuis le début de la guerre civile en Syrie, a réduit ses relations diplomatiques avec la Syrie en 2011. Le royaume a également accueilli des groupes d’opposition soutenus par l’Occident et accueilli des centaines de milliers de réfugiés.

Les pays arabes et occidentaux ont généralement blâmé Assad pour la répression meurtrière des manifestations qui ont éclaté en 2011 et ont soutenu l’opposition au début du conflit, qui a déplacé et tué des millions de personnes.

Assad a depuis regagné une grande partie du territoire syrien avec le soutien de ses principaux alliés, la Russie et l’Iran, et certains pays arabes qui l’avaient autrefois évité ont lentement ravivé leurs liens ces dernières années.

Le roi Abdallah II et Assad se sont entretenus pour la première fois en une décennie en octobre 2021, discutant par téléphone de la coopération pour soutenir les économies en difficulté des deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a rencontré Assad dimanche à Damas, tandis que d’autres pays arabes proches des États-Unis, notamment l’Arabie saoudite et l’Égypte, ont apporté une aide à Damas.

Certains experts disent que le tremblement de terre et la crise humanitaire qui ont aggravé les malheurs de la Syrie pourraient accélérer les efforts de normalisation entre Assad et les pays arabes qui l’ont évité pendant plus d’une décennie.

Les États-Unis, qui ont des sanctions strictes contre la Syrie, en ont assoupli certaines depuis le tremblement de terre pour l’aide humanitaire. Mais les États-Unis ont critiqué les pays renouant leurs relations avec le président assiégé sans règlement politique pour mettre fin au conflit.

Stephen Rapp, un ancien ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre qui joue un rôle de premier plan dans l’effort international visant à traduire Assad et ses hauts responsables en justice pour les atrocités de guerre, a visité une zone sinistrée à Jinderis et Afrin, tenues par les rebelles, dans le nord-ouest Syrie mardi. Il a critiqué le président syrien pour avoir bloqué l’accès à l’aide aux zones d’opposition avant d’autoriser finalement l’ONU à ouvrir de nouveaux points de passage près d’une semaine après le séisme.

“Il y a le crime que cette zone est assiégée par Assad et la communauté internationale a été complice de ce siège dans le sens où nous leur avons permis d’étrangler la zone et n’avons pas reconnu que la loi autorise l’assistance transfrontalière, », a-t-il déclaré à l’Associated Press après sa tournée dans les zones dévastées.