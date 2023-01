Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly s’engage à donner à l’Ukraine les outils dont elle a besoin pour terminer son travail et gagner la guerre avec la Russie

Le secrétaire aux AFFAIRES ÉTRANGÈRES, James Cleverly, promet aujourd’hui de donner à l’Ukraine les “outils dont elle a besoin” pour “terminer le travail” afin de gagner la guerre contre la Russie.

La Grande-Bretagne envoie un escadron de 14 chars de combat et 30 canons automoteurs AS-90 à Kyiv.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly s’est engagé à donner à l’Ukraine les “outils dont elle a besoin” pour “terminer le travail” et gagner la guerre avec la Russie Crédit : PA

Le Royaume-Uni commencera à entraîner les troupes ukrainiennes sur le nouveau kit dans quelques jours – et les chars et les armes atterriront dans la zone de guerre dans quelques semaines.

Le moral des Russes a touché le fond et les chefs militaires britanniques pensent qu’une nouvelle fenêtre s’est ouverte pour porter un coup final à l’invasion de Moscou.

M. Cleverly a déclaré : “Nos amis ukrainiens doivent gagner, et ils gagneront.”

Écrivant pour The Sun dimanche aujourd’hui, il déclare : « Il est maintenant temps d’accélérer et d’aller de plus en plus vite pour apporter à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin.

“Avec leur courage et leur ténacité, nos amis ukrainiens ont sûrement prouvé une chose : s’ils ont les outils, ils finiront le travail.”

La Grande-Bretagne mène un blitz diplomatique mondial pour renforcer son soutien afin d’aider le président Volodymyr Zelensky à vaincre la Russie.

Il précède le premier anniversaire de la guerre le mois prochain.

M. Cleverly se rendra en Amérique et au Canada cette semaine tandis que le secrétaire à la Défense Ben Wallace se rendra en Estonie et en Allemagne pour travailler avec nos alliés de l’OTAN.

Les chars Challenger 2 envoyés par la Grande-Bretagne ont fait leurs preuves au combat en Irak.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: “Alors que le peuple ukrainien approche de sa deuxième année de vie sous les bombardements russes incessants, le Premier ministre est déterminé à faire en sorte que l’Ukraine gagne cette guerre.”

La Grande-Bretagne mène un blitz diplomatique mondial pour renforcer son soutien afin d’aider le président Volodymyr Zelensky à vaincre la Russie Crédit : Getty

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est entretenu hier avec le président Zelensky et a promis de “saisir le moment” et d’envoyer un kit militaire renforcé à l’Ukraine.

M. Zelensky a salué le soutien “impénétrable” que la Grande-Bretagne a offert.

Il a déclaré que les chars et les canons « nous renforceront sur le champ de bataille » et « enverront le bon signal » aux autres pays pour augmenter les armes qu’ils envoient.