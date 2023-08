Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly avertira la Chine de se retirer de la guerre en Ukraine lors d’une visite controversée dans le pays

Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, dira à la Chine de se retirer de la guerre en Ukraine lors d’une visite controversée dans le pays.

Il exhortera le président Xi Jinping à rester en dehors du conflit malgré ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine.

Lors de sa visite à l’Est, James Cleverly dira à la Chine de se retirer de la guerre en Ukraine Crédit : Reuters

Il estime que la Grande-Bretagne doit maintenir ses relations diplomatiques avec la Chine, un pays que le Premier ministre Rishi Sunak a qualifié de « défi ».

Pourtant, le député Sir Iain Duncan Smith a accusé M. Cleverly d’apaiser la Chine, comme Chamberlain l’a fait avec les nazis avant la Seconde Guerre mondiale.

Sir Iain et plusieurs autres députés britanniques ont été sanctionnés pour avoir dénoncé les violations présumées des droits de l’homme en Chine.

Il a déclaré : « La Chine est coupable de travail forcé, enfreint les règles du commerce mondial et soutient la Russie et Poutine. Nous ne pouvons pas continuer comme nous l’avons fait avec Hitler dans les années 1930.

« L’apaisement ne fonctionne pas, ils se contentent d’en prendre toujours plus, ils menacent même d’envahir. »

Les relations étroites entre la Chine et la Russie et les conséquences de la pandémie de Covid ont conduit les ministres à adopter une position de plus en plus affirmée.

M. Cleverly sera le premier ministre des Affaires étrangères en cinq ans à faire le voyage vers cet État voyou – mais ses alliés affirment qu’il leur donnera les deux barils et tiendra des conversations franches sur l’Ukraine, Taiwan et Hong Kong.

En avril, M. Cleverly a prononcé un discours à Mansion House à Londres, dans lequel il a exhorté Pékin à être ouvert sur ses intentions derrière son expansion militaire, a rapporté le Telegraph.

Il a déclaré : « En ce moment, la Chine procède au plus grand renforcement militaire de l’histoire en temps de paix.

« J’exhorte la Chine à être tout aussi ouverte sur la doctrine et les intentions qui sous-tendent son expansion militaire, car la transparence est certainement dans l’intérêt de tous et le secret ne peut qu’augmenter le risque d’erreurs de calcul tragiques. »

Il ajoutera : « Il serait clair et facile – peut-être même satisfaisant – pour moi de déclarer une nouvelle guerre froide et de dire que notre objectif est d’isoler la Chine. »