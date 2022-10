Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a exhorté à limiter l’engagement avec le sommet sur le climat COP27 jusqu’à ce que l’Égypte libère un citoyen britannique | Politique Nouvelles

Des politiciens ont écrit au ministre des Affaires étrangères pour l’exhorter à limiter l’engagement du Royaume-Uni avec le prochain sommet sur le climat COP27 en Égypte jusqu’à ce que son gouvernement libère un militant pro-démocratie.

Le britanno-égyptien Alaa Abd el-Fattah est en prison depuis près d’une décennie et a été condamné à cinq ans en décembre dernier après avoir été accusé de diffuser de fausses nouvelles.

L’Égypte continue de lui refuser l’accès consulaire et il est en grève de la faim depuis plus de six mois.

Des stars hollywoodiennes telles que Dame Judi Dench, Emma Thompson, Mark Ruffalo et Carey Mulligan ont rejoint la campagne pour sa libération, avec Britannique-iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffequi a rencontré sa sœur, Sanaa, alors qu’elle organise un sit-in de protestation devant le ministère des Affaires étrangères à Londres pour attirer l’attention sur le sort de son frère.

Elle a déclaré que son frère “perdait espoir que le gouvernement britannique ait l’intention de faire quoi que ce soit pour le sauver”.

Image:

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a rejoint la sœur d’Alaa Abd El-Fattah lors d’une manifestation devant le ministère des Affaires étrangères avec son mari et sa fille



Maintenant, 67 députés et pairs ont écrit à James astucieusementpour « encourager fortement [the Foreign Secretary] pour faire comprendre à vos homologues égyptiens que l’engagement de la Grande-Bretagne avec la COP27 sera sérieusement compromis par les mauvais traitements continus infligés à l’un de ses citoyens”.

Dans la lettre, signée par des politiciens de tous bords, ils appellent à “l’urgence”, en écrivant : “La vie d’Alaa est gravement menacée. Il est sans espoir et est en grève de la faim depuis le 2 avril 2022.

“Depuis le 26 mai, il consomme 100 calories par jour – une cuillère à café de miel et un peu de lait, c’est tout ce qui le maintient en vie.

“Aujourd’hui, il en est au 189e jour de sa grève. Il ne vivra peut-être plus très longtemps.”

Les signataires disent COP27qui doit débuter en Égypte le 6 novembre, “sera un moment d’intense examen public” pour Egypteet ils exhortent M. Cleverly à profiter de l’occasion pour garantir la liberté d’Abd el-Fattah.

Sky News a contacté le ministère des Affaires étrangères pour obtenir une réponse.