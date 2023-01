Le ministre des Affaires étrangères italien rencontre des responsables égyptiens sur la migration et la Libye

LE CAIRE (AP) – Le chef de la diplomatie italienne s’est entretenu dimanche avec des responsables égyptiens et de la Ligue arabe au Caire sur la sécurité régionale et le conflit en Libye voisine, ainsi que sur des questions bilatérales sensibles.

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré avoir évoqué avec le président égyptien le cas de Giulio Regeni, un étudiant diplômé italien qui a été enlevé, torturé et tué au Caire en 2016, et celui de Patrick George Zaki, un militant égyptien étudiant à Bologne qui avait été détenu pendant près de deux ans.

“J’ai demandé et reçu des assurances pour une coopération étroite sur les affaires Regeni et Zaki”, a écrit Tajani sur Twitter. Plus tard dans la journée, il a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry que Le Caire “est prêt à lever les barrages routiers” pour résoudre les deux cas. Il n’a pas donné plus de détails.

Tajani a déclaré que sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sissi a également porté sur la sécurité énergétique et la coopération économique en Méditerranée, mais s’est concentrée “avant tout” sur l’instabilité politique en Libye et les efforts pour arrêter “l’immigration irrégulière” en provenance de ce pays.

Le ministre italien des Affaires étrangères a également rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit.

L’affaire Regeni a troublé les relations du Caire avec Rome, la famille de Regeni et les autorités italiennes accusant les forces de sécurité égyptiennes de l’avoir torturé et tué. Les services de sécurité égyptiens ont nié toute implication dans l’enlèvement ou la mort de Regeni.

Regeni, 28 ans, était un doctorant de l’Université de Cambridge qui effectuait des recherches sur les mouvements ouvriers en Égypte lorsqu’il a été enlevé le 25 janvier 2016. Son corps a été retrouvé le long d’une route plusieurs jours plus tard, portant des marques de torture intensive, du genre de celles que les militants et les groupes de défense des droits dire est répandu dans les centres de détention égyptiens.

Zaki, quant à lui, a été libéré en décembre 2021 dans l’attente de son procès pour avoir diffusé de fausses nouvelles sur l’Égypte, tant au pays qu’à l’étranger, et n’a pas pu voyager depuis sa libération.

La détention et le procès de Zaki ont fait la une des journaux en Italie et y ont déclenché une vague de protestations étudiantes. Pour de nombreux Italiens, sa détention rappelait la mort de Regeni.

Tajani a déclaré que son voyage en Égypte et avant cela en Tunisie, et celui du Premier ministre italien Giorgia Meloni en Algérie faisaient partie des efforts de l’Italie pour renforcer ses liens énergétiques dans la région et surtout pour endiguer le flux de migrants traversant la mer Méditerranée vers l’Europe.

L’Égypte, qui accueille plus de 6 millions de migrants, vante depuis des années ses efforts pour empêcher les bateaux de migrants de quitter ses côtes. Mais en 2022, les migrants égyptiens figuraient parmi les principales nationalités arrivant sur les côtes européennes, principalement en voyageant d’abord par la Libye voisine avant d’entreprendre de périlleux voyages en mer.

La Libye est devenue une plaque tournante pour les migrants africains et moyen-orientaux cherchant à se rendre en Europe, l’Italie en recevant des dizaines de milliers chaque année. Rome a conclu des accords avec les autorités de la capitale libyenne de Tripoli ces dernières années pour tenter d’empêcher le flux de migrants.

La Libye est plongée dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays est maintenant divisé entre deux administrations rivales revendiquant la légitimité. L’Egypte soutient les forces basées dans l’est de la Libye tandis que l’Italie a soutenu l’administration basée à Tripoli.

La rédactrice d’Associated Press, Frances D’Emilio, a contribué à ce rapport depuis Rome.

Samy Magdy, Associated Press