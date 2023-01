Le ministre des Affaires étrangères italien rencontre des responsables égyptiens sur la migration et la Libye

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré avoir évoqué avec le président égyptien le cas de Giulio Regeni, un étudiant diplômé italien qui a été enlevé, torturé et tué au Caire en 2016, et celui de Patrick George Zaki, un militant égyptien étudiant à Bologne qui avait été détenu pendant près de deux ans.

LE CAIRE – Le chef de la diplomatie italienne s’est entretenu dimanche avec des responsables égyptiens et de la Ligue arabe au Caire sur la sécurité régionale et le conflit en Libye voisine, ainsi que sur des questions bilatérales sensibles.

“J’ai demandé et reçu des assurances pour une coopération étroite sur les affaires Regeni et Zaki”, a écrit Tajani sur Twitter. Plus tard dans la journée, il a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry que Le Caire “est prêt à lever les barrages routiers” pour résoudre les deux cas. Il n’a pas donné plus de détails.