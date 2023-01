Le ministre des Affaires étrangères iranien déclare que les pourparlers avec les Saoudiens pourraient rétablir les relations

BEYROUTH – Les pourparlers entre les rivaux régionaux l’Iran et l’Arabie saoudite se poursuivent et pourraient éventuellement rétablir les relations diplomatiques qui ont été rompues il y a des années, a déclaré vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères.

Hossein Amirabdollahian a déclaré vendredi à la presse à Beyrouth qu’il avait rencontré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, lors d’une conférence en Jordanie le mois dernier à laquelle ont participé des responsables du Moyen-Orient et d’Europe. La rencontre entre Amirabdollahian et le prince Faisal était la rencontre au plus haut niveau entre les deux pays depuis qu’ils ont rompu leurs relations il y a sept ans.