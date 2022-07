Le ministre des Affaires étrangères hongrois exhorte l’UE à ne pas “cacher la vérité” sur le gaz russe

Peter Szijjarto déclare que la sécurité énergétique ne doit pas être considérée comme une question idéologique

L’UE devrait être honnête sur les réalités de l’approvisionnement en gaz de la Russie, plutôt que de le traiter comme une question idéologique, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

“Il a été prouvé que l’achat de gaz naturel n’est pas une question idéologique, mais une question physique qui ne peut être résolue en parlant”, a-t-il ajouté. Szijjarto a déclaré aux journalistes vendredi après un voyage à Moscou.

L’UE a exhorté les États membres à réduire leur dépendance au gaz russe en réponse à l’opération militaire de Moscou en Ukraine, qui a été lancée fin février.

L’Allemagne a déclenché le “étape d’alarme” de son plan gaz d’urgence jeudi, tandis que la Commission européenne a appelé ses membres à réduire l’utilisation du gaz de 15 % d’août à fin mars de l’année prochaine.

Budapest, cependant, a annoncé son intention d’acheter 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz à Moscou pour s’assurer qu’elle dispose de suffisamment de réserves pour passer l’hiver. Szijjarto a déclaré que les volumes nécessaires ne peuvent être obtenus qu’en Russie.

« Je vais être franc : j’ai entendu des responsables politiques de premier plan en Europe occidentale ces derniers mois dire qu’ils avaient tout réglé. Ils ont trouvé des sources alternatives, ils ont acheté du gaz ailleurs, ils se sont débarrassés de leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Alors pourquoi l’alarme ? dit Szijjarto.

“Après un certain temps, la saison de chauffage arrivera et les politiciens devront dire s’il y a du gaz ou pas”, a-t-il dit, ajoutant que les politiciens ne devraient pas “cacher la vérité” concernant les approvisionnements énergétiques.

La société d’État russe Gazprom a repris jeudi les livraisons de gaz à l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 de la mer Baltique après une pause de 10 jours en raison de travaux de maintenance, ce qui a fait craindre en Europe que Moscou ne ferme complètement l’approvisionnement en gaz.

Des responsables allemands ont averti qu’un arrêt immédiat des livraisons en provenance de Moscou nuirait gravement à l’économie.

La Hongrie a déclaré que l’UE devrait se concentrer sur les intérêts de ses propres citoyens plutôt que de s’impliquer de plus en plus dans le conflit russo-ukrainien. Le Premier ministre Viktor Orban a déclaré ce mois-ci que Bruxelles “se tirer une balle dans les poumons” en imposant des sanctions à Moscou.

La pression de la Hongrie et de plusieurs autres États membres a conduit l’UE à les exempter de l’interdiction du pétrole russe, annoncée en mars.