Le ministre des Affaires étrangères grec en Égypte pour des entretiens après les accords entre la Turquie et la Libye

LE CAIRE – Le chef de la diplomatie grecque est arrivé dimanche au Caire pour des entretiens avec des responsables égyptiens sur des questions telles que les accords maritimes et gaziers controversés que la Turquie a signés avec l’une des administrations rivales de la Libye, ont déclaré des responsables.

L’Égypte et la Grèce ont renforcé leurs liens ces dernières années, y compris la coopération dans des domaines allant de l’énergie à la lutte contre le terrorisme. Les deux nations, ainsi que Chypre, ont signé des accords sur les frontières maritimes. Ahmed Abu Zeid, porte-parole du ministère, a décrit les relations égypto-grecques comme “un partenariat stratégique de longue date et une amitié historique”.

Dendias a écrit sur Twitter avant son voyage qu’en plus des relations gréco-égyptiennes, les pourparlers se concentreraient sur les développements en mer Égée, en Libye et au Moyen-Orient.

Il faisait probablement référence aux tensions avec la Turquie concernant le déploiement présumé de dizaines de véhicules blindés de fabrication américaine par la Grèce sur les îles égéennes de Samos et Lesbos. Il a également souligné les protocoles d’accord entre la Turquie et le gouvernement d’Abdul Hamid Dbeibah, l’un des deux gouvernements concurrents de la Libye.

Les accords, signés la semaine dernière dans la capitale libyenne de Tripoli, comprennent l’exploration conjointe des réserves d’hydrocarbures dans les eaux offshore et le territoire national de la Libye. Dendias a qualifié les accords d’illégaux, affirmant qu’ils enfreignaient les eaux grecques. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également fait valoir que le gouvernement de Dbeibah n’avait « aucune autorité pour conclure des accords internationaux ou des protocoles d’accord », étant donné que son mandat a expiré.

La Libye est plongée dans le chaos depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays a depuis été gouverné par des gouvernements rivaux pendant la majeure partie de la dernière décennie. Il y a maintenant deux administrations qui revendiquent la légitimité : celle de Dbeibah à Tripoli et un autre gouvernement nommé par le Parlement et présidé par le Premier ministre Fathi Bashagha.