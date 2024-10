Le ministre des Affaires étrangères exhorte les Canadiens à quitter la Floride avant une tempête dévastatrice

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les Canadiens en Floride devraient partir et que les personnes qui envisagent de s’y rendre devraient reporter leur départ alors que l’État se prépare à l’ouragan Milton.

La tempête a été rétrogradée ce matin en catégorie 4, mais elle devrait entraîner des ondes de tempête, de la pluie et des vents mortels.

Il devrait toucher terre plus tard dans la journée dans la région de Tampa Bay – qui abrite plus de 3,3 millions d’habitants – puis se déplacer vers l’est, affectant d’autres zones peuplées telles que Sarasota, Orlando et Daytona Beach.

Des millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer.

La Floride est une destination populaire pour les snowbirds canadiens, particulièrement en hiver.



La Floride est une destination populaire pour les snowbirds canadiens, particulièrement en hiver. Joly dit que son bureau ne sait pas exactement combien de Canadiens se trouvent actuellement dans la région.

Elle dit que son bureau a été en contact avec des responsables américains et que tous les Canadiens inscrits à l’ambassade auront reçu un courriel leur disant de partir.