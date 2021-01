Le gardien

L’administration Biden « déclassifie le rapport » sur le meurtre de Khashoggi

Une décision signifierait que les États-Unis pourraient attribuer la responsabilité de la mort au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, à gauche, avec le journaliste Jamal Khashoggi dans une scène du récent documentaire The Dissident. Photographie: AP L’administration Biden déclassifiera un rapport de renseignement sur le meurtre par le gouvernement saoudien du journaliste Jamal Khashoggi, selon Avril Haines, qui a été nommé directeur du renseignement national. Cette décision signifie que les États-Unis attribueront probablement officiellement la responsabilité du meurtre brutal de Khashoggi au dirigeant de facto du royaume, le prince héritier Mohammed ben Salmane. Khashoggi, journaliste du Washington Post et résident des États-Unis qui a écrit des articles critiques sur le prince héritier saoudien, a été assassiné par des agents saoudiens à l’intérieur du consulat saoudien en Turquie en octobre 2018. Alors que les médias ont déclaré que la communauté du renseignement américaine était déterminée avec une moyenne à haute degré de confiance que le prince Mohammed a ordonné le meurtre, cette évaluation n’a jamais été officiellement déclarée. Le prince héritier a nié avoir ordonné le meurtre. Depuis lors, la fiancée de Khashoggi, Hatice Cengiz, et d’autres militants des droits humains ont appelé Biden à publier le rapport confidentiel sur le meurtre, affirmant que cela était la première étape vers la recherche de la responsabilité. Lors de l’audience de confirmation de Haines mardi, le sénateur de l’Oregon, Ron Wyden, a déclaré que, si elle était confirmée en tant que nouveau DNI, elle aurait l’occasion de tourner «immédiatement» la page sur le «secret excessif» et «l’anarchie» de l’administration Trump, et soumettre un rapport non classifié sur «qui était responsable» du meurtre de Khashoggi, comme l’exige une loi de février 2020 que l’administration Trump a en fait bloquée. Lorsqu’on lui a demandé si elle publierait le rapport, Haines a répondu: «Oui, sénateur, absolument. Nous suivrons la loi. » Dans un communiqué, Wyden a fait l’éloge de cette décision, affirmant qu’il était «rafraîchissant d’entendre un engagement direct à respecter la loi» de Haines. Avril Haines, directrice de Biden, candidate au renseignement national, a déclaré que, si elle était confirmée, elle fournirait au Congrès un rapport non classé sur le meurtre de Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/ocPUsJUeti – NBC News (@NBCNews) 19 janvier 2021 Bruce Riedel, ancien analyste de la CIA et directeur de la Brookings Institution, a déclaré: «C’est un moyen utile de poser la question de la responsabilité du meurtre de Khashoggi en le domaine public au début de la nouvelle administration. » L’une des plus ardentes défenseurs de la justice pour le meurtre, Agnès Callamard, a également salué cette décision, affirmant que l’information fournirait «la pièce manquante essentielle du puzzle de l’exécution de Jamal Khashoggi». Callamard, la rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, a déclaré qu’elle espérait que d’autres informations seraient également révélées, telles que de nouveaux détails sur la localisation des restes de Khashoggi et si une évaluation des risques avait déjà été effectuée par les États-Unis pour savoir si Khashoggi danger avant son voyage en Turquie. Callamard, qui sera nommé le nouveau chef d’Amnesty International plus tard cette année, a également évoqué d’autres menaces qui auraient été déposées contre des défenseurs des droits humains et d’anciens responsables saoudiens au Canada et en Norvège par les agents du prince Mohammed, qui ont été qualifiés de «mort escouade »dans les médias. «À un moment donné, si les services de renseignement américains ont des informations sur ces agents, alors je pense qu’ils devraient vraiment rendre ces informations accessibles au public», a déclaré Callamard. La publication du rapport Khashoggi soulèvera également une foule de nouvelles questions pour les États-Unis et l’Arabie saoudite. «Si le document désigne MBS comme responsable du meurtre, il soulèvera la question de savoir ce que Biden va faire pour le tenir responsable?» dit Riedel. Au cours de la campagne électorale de 2020, Biden a lancé des attaques cinglantes contre le prince héritier, affirmant que l’Arabie saoudite devait être traitée comme «un paria». On s’attend à ce que l’administration Biden cherche à freiner les ventes d’armes à l’Arabie saoudite, mais elle pourrait également prendre des mesures plus ciblées contre le prince Mohammed, y compris des sanctions financières.