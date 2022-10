Le ministre des Affaires étrangères déclenche un tollé avertissant les fans homosexuels anglais d’être “respectueux” lors de la Coupe du monde au Qatar

UPROAR a éclaté lorsque les fans gays d’Angleterre ont dit d’être “respectueux” lorsqu’ils se sont envolés pour le Moyen-Orient pour soutenir les as de Gareth Southgate, a averti hier le ministre des Affaires étrangères.

James Cleverly a refusé de condamner les lois anti-gay du Qatar après l’arrestation du militant de longue date Peter Tatchell dans la péninsule riche en pétrole.

James Cleverly a averti les fans homosexuels anglais d’être “respectueux” lors de la Coupe du monde au Qatar Crédit : La Méga Agence

M. Cleverly a été critiqué pour avoir été “sourd” et “honteux” dans sa défense du bilan douteux des droits du pays hôte.

Après avoir déclaré qu’il avait déjà parlé aux autorités qataries des fans de football homosexuels, il a déclaré à LBC : “L’une des choses que je dirais aux fans de football est, vous savez, s’il vous plaît, soyez respectueux envers le pays hôte.

“Ils essaient de faire en sorte que les gens puissent être eux-mêmes et profiter du football, et je pense qu’avec un peu de flexibilité et de compromis des deux côtés, cela peut être une Coupe du monde sûre, sécurisée et passionnante.”

Cela vient après que le militant vétéran Peter Tatchell a déclaré qu’il avait été arrêté après avoir organisé la première manifestation LGBT dans le pays pour dénoncer ses violations des droits de l’homme à l’approche de la Coupe du monde.

Le vétéran plus tard militant a critiqué le ministre après sa libération d’une prison qatarie.

Il a déclaré: “Je pense qu’il est absolument honteux que le ministre des Affaires étrangères veuille que nous respections ce régime et il se concentre sur le fait que les fans respectent le régime, pas sur le régime protégeant les violations des droits de l’homme contre les personnes LGBT plus, en particulier contre les femmes et les travailleurs migrants. .”

Dans une vidéo publiée mardi, M. Tatchell, 70 ans, a déclaré avoir été “soumis à un interrogatoire” alors qu’il était détenu pendant 49 minutes après avoir organisé la manifestation devant le musée national de Doha.

La secrétaire à la culture fantôme du Labour, Lucy Powell, a déclaré que les commentaires étaient “étonnamment sourds”.

Elle a ajouté : « Le sport doit être ouvert à tous. De nombreux fans penseront qu’ils ne peuvent pas assister à ce tournoi pour encourager leur équipe en raison du bilan du Qatar en matière de droits humains, des travailleurs et des LGBT+.