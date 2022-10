Le ministre des Affaires étrangères déclare que les fans homosexuels devraient être “respectueux” du Qatar pendant la Coupe du monde

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministre des Affaires étrangères a été critiqué pour avoir déclaré que les fans de football LGBT devraient être “respectueux” pendant la Coupe du monde.

James Cleverly a déclaré que les visiteurs du pays hôte, le Qatar, devraient faire preuve “d’un peu de souplesse et de compromis” et “respecter la culture de votre pays hôte”.

L’homosexualité est illégale au Qatar et peut être punie d’emprisonnement ou même de mort en vertu du code pénal du pays.

Les commentaires du politicien conservateur ont été qualifiés d ‘”odieux” et de “sourdissement choquant” par les partis d’opposition, qui ont déclaré que le gouvernement devrait défier les autorités du football sur la sélection du pays pour accueillir le tournoi.

“J’ai parlé aux autorités qataries dans le passé des fans de football homosexuels qui vont regarder la Coupe du monde et de la manière dont ils traiteront nos supporters et les supporters internationaux”, a déclaré M. Clevely à la radio LBC.

“Ils veulent s’assurer que les supporters de football sont en sécurité et s’amusent, et ils savent que cela signifie qu’ils vont devoir faire des compromis sur ce qu’est un pays islamique avec un ensemble de normes culturelles très différent de notre posséder.

“L’une des choses que je dirais aux fans de football est, vous savez, s’il vous plaît, soyez respectueux du pays hôte.

“Ils essaient de faire en sorte que les gens puissent être eux-mêmes et profiter du football, et je pense qu’avec un peu de flexibilité et de compromis des deux côtés, cela peut être une Coupe du monde sûre, sécurisée et passionnante.”

Downing Street s’est cependant distancié des commentaires. Un porte-parole a déclaré que les fans ne devraient pas avoir à “faire des compromis sur qui ils sont”, ajoutant : “Les politiques du Qatar ne sont pas celles du gouvernement britannique et pas celles que nous approuverions”.

Kirsten Oswald, chef adjointe du Parti national écossais à Westminster, a déclaré: “Le ministre des Affaires étrangères semble essentiellement conseiller aux personnes qui se rendent à la Coupe du monde au Qatar de faire preuve de respect et de ne pas être gay. C’est odieux”, a-t-elle déclaré.

La secrétaire à la culture fantôme du Labour, Lucy Powell, a ajouté: “C’est choquant de la part de James Cleverly. Le sport devrait être ouvert à tous. et les droits LGBT+.

“Le gouvernement devrait défier la FIFA sur la façon dont ils ont placé les supporters dans cette position et assurer la sécurité totale de tous les supporters présents, sans défendre des valeurs discriminatoires.”

La députée libérale démocrate Layla Moran a déclaré que la Coupe du monde servait à « laver le sport » des « records atroces en matière de droits de l’homme » du Qatar.





Elle a ajouté: “Tous les responsables britanniques présents devraient utiliser leur position pour dénoncer les violations des droits de l’homme, et non pour approuver le régime.”

Cela vient après que le militant vétéran Peter Tatchell a déclaré qu’il avait été arrêté après avoir organisé une manifestation LGBT dans le pays pour souligner ses violations des droits de l’homme à l’approche de l’événement sportif.

Dans une vidéo publiée mardi, M. Tatchell a déclaré avoir été “soumis à un interrogatoire” pendant 49 minutes après avoir organisé la manifestation devant le musée national de Doha.

Le militant de 70 ans a déclaré que son objectif était d’attirer l’attention sur le traitement de la communauté LGBT+, des femmes et des travailleurs migrants dans l’État du Golfe, où l’homosexualité est illégale. Il a ensuite été libéré par la police qatarie et s’est envolé pour Sydney, en Australie.

Le bureau des communications du gouvernement du Qatar a déclaré qu'”aucune arrestation n’a été effectuée” et que “les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles un représentant de la Fondation Peter Tatchell a été arrêté au Qatar sont complètement fausses et sans fondement”.