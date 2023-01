Le ministre des Affaires étrangères décède après une crise cardiaque lors d’une réunion du cabinet – RT World News

Le Gabonais Michael Moussa Adamo a été transporté d’urgence dans un hôpital militaire, mais en vain

Le ministre des Affaires étrangères du Gabon est décédé vendredi après avoir été victime d’une crise cardiaque lors d’une réunion du cabinet du pays. Michael Moussa Adamo, qui était un proche allié du président Ali Bongo, avait auparavant été ambassadeur aux États-Unis.

Moussa Adamo “s’est assis au début de la réunion du cabinet et a commencé à se sentir mal”, a indiqué une source gouvernementale à l’AFP. Le gouvernement a confirmé qu’il avait subi une crise cardiaque et avait été transporté d’urgence dans un hôpital militaire, où il est décédé juste après midi. “malgré les efforts des spécialistes” pour lui sauver la vie.

Président Bongo pleuré La mort de Moussa Adamo sur Twitter, le décrivant comme “un très grand diplomate, un vrai homme d’Etat.” Le ministre des affaires étrangères “était avant tout un ami, loyal et fidèle, sur qui je pouvais toujours compter”, Bongo ajouté.

Moussa Adamo, qui avait 62 ans, travaillait avec Bongo depuis plus de deux décennies. Il a été nommé chef de cabinet de Bongo lorsque ce dernier était ministre de la Défense du Gabon en 2000, et est devenu conseiller spécial du président après son élection en 2009. Moussa Adamo a ensuite été ambassadeur du Gabon aux États-Unis entre 2010 et 2020, ministre de la Défense entre 2020 et 2022, et ministre des affaires étrangères depuis mars dernier.