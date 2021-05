Le ministre des Affaires étrangères de Singapour dit que Covid ne disparaîtra pas complètement

Les foules se pressaient dans la zone commerçante de Singapour, Orchard Road, en préparation de la saison des fêtes le 12 décembre 2020 au milieu de la pandémie de Covid-19. Zakaria Zainal | Agence Anadolu | Getty Images

SINGAPOUR – Covid-19 est « permanent » et les vagues d’infections suivantes seront un phénomène normal dans les années à venir, a déclaré à CNBC la ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan. « Covid-19 est endémique dans l’humanité, ce qui signifie qu’il ne disparaîtra jamais complètement », a déclaré Balakrishnan lundi à « Squawk Box Asia » de CNBC. « Et la raison pour laquelle cela ne va pas disparaître complètement est parce qu’il a été répandu dans le monde entier, sa masse critique est suffisante, le taux de mutations et de nouvelles variantes continuera, et le niveau d’immunité humaine va également augmenter et diminuer », at-il ajouté. mentionné. Le ministre, qui était médecin avant d’entrer en politique, a également averti que maintenant pourrait être une « période plus dangereuse » pour les personnes vaccinées qui peuvent être complaisantes ainsi que celles qui ne sont pas vaccinées et qui manquent de protection contre Covid. Balakrishnan a déclaré que la vaccination est essentielle et que les personnes qui ont reçu des injections de Covid développent moins de symptômes et souffrent de maladies moins graves, même lorsqu’elles sont infectées. Mais la vaccination à elle seule n’est pas la panacée à une «explosion exponentielle» dans les cas de Covid.

Cela signifie que des mesures telles que la distanciation sociale et les restrictions aux frontières devront peut-être « aller et venir » en réponse aux vagues d’infections à Covid au cours des deux prochaines années, a déclaré le ministre. Singapour au cours du week-end a resserré les restrictions sociales après une augmentation des cas trouvés dans la communauté. Cumulativement, le pays a confirmé plus de 61300 cas dimanche et 31 décès, les données du ministère de la santé ont montré. Balakrishnan a déclaré qu’environ 20% de la population de Singapour avait été vaccinée, mais que le gouvernement n’a pas défini de seuil pour le moment où «l’immunité collective» serait atteinte. Il a expliqué qu’à mesure que de nouvelles variantes de Covid émergent, le niveau de protection nécessaire dans une communauté pour que la maladie ne se transmette plus rapidement changera.

Il est probable que l’immunité contre la vaccination diminue également avec le temps. Donc, le fait est que vous ne pouvez pas vous attendre à dire que vous avez atteint le chiffre magique et que vous êtes soudainement immunisé et que vous êtes masqué et sans restrictions. Vivian Balakrishnan Ministre des affaires étrangères de Singapour

«Au fur et à mesure que de nouvelles variantes évoluent et que ces nouvelles variantes semblent en fait plus infectieuses que la souche d’origine, le niveau d’immunité du troupeau changera mathématiquement», a déclaré Balakrishnan. « Il est probable que l’immunité contre la vaccination diminue également avec le temps. Donc le fait est que vous ne pouvez pas vous attendre à dire que vous avez atteint le chiffre magique et que vous êtes soudainement immunisé et c’est masqué et sans restrictions, » il ajoutée.

