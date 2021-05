Le ministre des Affaires étrangères blâmant les États du Golfe pour Daech était «  son opinion personnelle  », a déclaré le président libanais

S’exprimant mardi, le président Michel Aoun a évoqué la «La profondeur de la relation fraternelle entre le Liban et les pays du Golfe», notamment l’Arabie saoudite, et a cherché à réparer tout dommage causé par le ministre intérimaire des Affaires étrangères Wehbe.

Ce qui a été dit hier soir par le ministre des Affaires étrangères est son opinion personnelle et ne reflète en aucune façon celle de l’Etat libanais.

Les remarques du président font suite à une vague de critiques à l’encontre du ministre des Affaires étrangères, qui, dans un entretien avec le réseau régional Alhurra lundi soir, a accusé les pays du Golfe de la montée de l’État islamique (EI, anciennement connu sous le nom de Daech).

«Ces pays d’amour, d’amitié et de fraternité, ils nous ont procuré l’État islamique et l’ont planté dans les plaines de Ninive, d’Anbar et de Palmyre». Dit Wehbe. Lorsqu’on lui a demandé s’il laissait entendre que les États du Golfe avaient financé le mouvement terroriste, le ministre des Affaires étrangères a fait remarquer: «Qui les a financés à l’époque, était-ce moi?»

Avant la réponse du président, le Premier ministre désigné Saad al-Hariri avait déjà exprimé son opposition aux commentaires de Wehbe, ajoutant qu’il ne serait pas sage de nuire davantage aux relations étrangères à un moment où le Liban était confronté à une lutte interne, y compris une impasse politique, Covid-19 et ruine économique. «Comme si les crises dans lesquelles le pays se noie et le boycott dont il souffre ne suffisaient pas», Le bureau de Hariri a déclaré dans un communiqué.

Les États du Golfe ne sont pas venus en aide au Liban, l’Arabie saoudite ayant même imposé une interdiction sur les importations de fruits et légumes libanais en avril, après que les douaniers aient trouvé plus de 5,3 millions de pilules de Captagon, un type d’amphétamine, cachées dans des expéditions de grenade.

