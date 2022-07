Il ne sert à rien de négocier avec Moscou sur la paix en Ukraine en ce moment, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères

Il est actuellement inutile de négocier avec la Russie sur un règlement de paix en Ukraine, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. “[Russian President Vladimir] Jusqu’à présent, le message de Poutine a été le même à chaque fois : l’attaque se poursuivra jusqu’à ce que l’Ukraine se soumette à ses conditions. » a-t-elle déclaré mercredi au magazine allemand Stern.

Les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine sont effectivement restés au point mort depuis fin mars, alors que les politiciens occidentaux, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, ont exhorté à ne pas laisser Moscou gagner le conflit en acquérant des concessions de Kiev.

Baerbock a accusé la Russie de ne pas permettre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d’évacuer les civils des zones déchirées par le conflit en Ukraine. « Que pouvez-vous négocier avec quelqu’un qui n’est même pas disposé à s’entendre avec le Comité international de la Croix-Rouge sur des couloirs humanitaires pour l’évasion des civils ? Baerbock a soutenu. Tout au long du conflit, les deux parties se sont mutuellement accusées de bloquer l’évacuation des civils des villes assiégées et de cibler des sites civils. Néanmoins, un passage sûr négocié par le CICR a été utilisé pour évacuer les civils de la ville assiégée de Marioupol au printemps dernier. Le chef du CICR, Peter Maurer, s’est rendu à Moscou en mars pour négocier l’affaire.

Lire la suite La république du Donbass dit que l’Ukraine a frappé un dépôt de munitions

Dans une interview avec Stern, Baerbock a critiqué la récente lettre ouverte, dans laquelle un certain nombre de célébrités allemandes ont demandé au chancelier Olaf Scholz de cesser de fournir à Kiev des armes lourdes et de s’efforcer plutôt d’obtenir un cessez-le-feu rapide. “[If I was] Ukrainien, je trouverais la lettre naïve, dérangeante, [and] arrogant,” dit le ministre. “De quel droit un ministre allemand des Affaires étrangères, entre tous, aurait-il le droit de décider pour l’Ukraine quelle partie du pays devrait se rendre [and] combien de millions de ses citoyens devraient se soumettre à la domination russe ?

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le mois dernier qu’un accord de paix n’était possible que “Après que l’Ukraine ait satisfait à toutes les exigences de la partie russe.” La Russie a également déclaré précédemment que les livraisons d’armes à l’Ukraine depuis l’Occident ne feraient qu’exacerber le conflit.

LIRE LA SUITE: Des célébrités allemandes mettent en garde contre l’Ukraine

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”