Le ministre des Affaires du Nord dit non à l’agrandissement de la mine de Baffinland

Le projet d’expansion de Baffinland Iron Mines pour le site minier de Mary River au Nunavut n’ira pas de l’avant dans un avenir prévisible.

Mercredi, le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, a rendu son verdict quant à savoir si l’entreprise pouvait aller de l’avant avec son projet de phase 2 à la mine – et la réponse était non.

Dans une lettre, le ministre a écrit qu’il avait, ainsi que d’autres ministres responsables, « soigneusement examiné » la proposition, ainsi que les commentaires des organisations inuites désignées, « et qu’il avait décidé[…]d’accepter la recommandation du Conseil selon laquelle la phase 2 ne devrait pas procéder à ce moment-là.”

Le projet d’expansion aurait vu la production annuelle de la mine doubler à 12 millions de tonnes de minerai. Le projet aurait également impliqué la construction d’un nouveau chemin de fer de 110 kilomètres jusqu’au port de Milne Inlet.

La décision de Vandal a été longue à venir. Cela fait six mois que la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) a conclu son examen du projet en recommandant qu’il ne soit pas autorisé à aller de l’avant.

L’examen de la CNER était un processus de quatre ans – le plus long examen de l’histoire de la commission – qui a opposé le développement économique aux protections environnementales et à la durabilité de la chasse traditionnelle. Le rapport complet, publié en mai, compte 441 pages.

La CNER a conclu que la mine a le potentiel d’« effets écosystémiques négatifs importants » sur les mammifères marins, les poissons, les caribous et d’autres espèces sauvages, ce qui pourrait à son tour nuire à la culture, à l’utilisation des terres et à la sécurité alimentaire des Inuits.

Le projet ne devrait donc “pas être autorisé à se poursuivre pour le moment”, a écrit le président de la CNER, Kaviq Kaluraq, à Vandal en mai.

Les procédures normales donnent au ministre fédéral 90 jours pour accepter, modifier ou rejeter la recommandation du conseil. Cela aurait signifié une décision de Vandal à la mi-août.

Le ministre a plutôt déclaré en juillet qu’il aurait besoin de plus de temps et a repoussé sa décision de 90 jours supplémentaires, à novembre.

Entre-temps, Vandal a donné le feu vert le mois dernier à une autre augmentation temporaire de la production de la mine pour cette année.

La décision a également été publiée sur le registre public du conseil.

Dans une déclaration au printemps dernier, le PDG de Baffinland, Brian Penney, a déclaré que la société était déçue par la recommandation de la CNER et demanderait au gouvernement fédéral “d’examiner toutes les preuves et tous les commentaires et d’approuver la demande de phase 2 dans des conditions justes et raisonnables”.

En 2016, lorsque la CNER a recommandé qu’une mine d’or dans la région de Kitikmeot au Nunavut ne soit pas autorisée, la ministre fédérale de l’époque, Carolyn Bennett, a rejeté cette recommandation, demandant à la CNER de donner une seconde chance au projet.

Cette mine a été approuvée l’année suivante.