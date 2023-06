Le ministre démissionne alors que l’Assemblée législative condamne le changement de politique LGBTQ du premier ministre du N.-B.

La ministre progressiste-conservatrice Dorothy Shephard a démissionné du cabinet du Nouveau-Brunswick jeudi, quelques instants après que l’Assemblée législative a voté en faveur d’une motion de l’opposition libérale sur les élèves LGBTQ dans les écoles provinciales.

Shephard, député provincial de Saint John-Lancaster, a remis une lettre au premier ministre Blaine Higgs quelques instants après le vote extraordinaire.

« Je ne peux plus rester au cabinet », indique la lettre manuscrite. « Je démissionne du cabinet avec effet immédiat. »

Sa démission en tant que ministre du Développement social est survenue à la fin d’un débat émouvant, et souvent personnel, de deux heures sur la motion libérale.

Sa décision intensifie également une fureur politique autour du premier ministre Blaine Higgs, qui a ordonné la révision d’une politique visant à protéger les élèves LGBTQ dans les écoles de la province.

Dorothy Shephard a déclaré aux journalistes que des amis l’avaient exhortée à rester et à faire progresser ses valeurs au sein du gouvernement, mais « il n’y a rien de plus à faire dans ce cabinet, donc je suis prêt à partir ». (Ed Hunter/CBC)

Shephard a quitté l’Assemblée législative pendant le discours de Higgs sur la motion, mais elle est revenue plus tard pour rejoindre cinq autres ministres PC et députés pour voter avec l’opposition.

Retenant ses larmes, Shephard a déclaré qu’elle avait démissionné non seulement à cause de la politique LGBTQ, mais aussi à cause du style de gestion global de Higgs.

« Il ne s’agit pas seulement de la politique 713. J’ai démissionné parce qu’il n’y a pas de processus », a-t-elle déclaré. « Le Cabinet et le caucus sont régulièrement démis de leurs fonctions. Je me bats avec cela depuis octobre 2021. »

Shephard était ministre de la Santé à l’époque, aidant à diriger la réponse de la province au COVID-19.

Le mouvement de l’opposition passe avec le soutien du banc du PC

La version initiale de la motion appelait le gouvernement Higgs à annuler ses modifications à la politique 713, qui établit des normes minimales pour des écoles sûres et inclusives pour les élèves LGBTQ.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a présenté des changements le 7 juin qui, selon lui, rendent obligatoire l’obtention du consentement parental avant même d’utiliser le nom et le pronom choisis d’un enfant de moins de 16 ans en classe.

REGARDER | Dorothy Shephard, ministre du Développement social, démissionne du cabinet : Dorothy Shephard démissionne du cabinet Dans une note adressée au premier ministre, le ministre du Développement social a déclaré : « Je ne peux plus rester dans votre cabinet.

Les libéraux ont amendé leur motion pour qu’elle appelle à des « consultations complètes » par le défenseur des enfants et des jeunes Kelly Lamrock, avec un rapport attendu en août.

Les six députés PC ont voté pour cet amendement, puis pour la motion modifiée elle-même, l’aidant à passer 26-20.

Lamrock a immédiatement annoncé sur Twitter qu’il ferait l’étude.

« Je suis un officier de l’Assemblée législative. Un vote de la majorité de la Chambre m’engage », a-t-il déclaré. « J’exécuterai la direction de l’Assemblée législative au mieux de mes capacités. »

Higgs ne s’engagerait pas à suivre ce que Lamrock recommande, après le vote majoritaire pour son étude.

Quand c’est transphobe, vous l’appelez comme transphobe. » – Gail Costello, Fierté en éducation

« Je regarde la majorité du caucus qui a soutenu ce que notre ministre a proposé, donc je vais compter sur lui pour voir à qui d’autre il doit parler pour savoir comment mettre en œuvre la politique, comment impliquer les parents et nous laisserons cela se dérouler », a-t-il déclaré.

La lettre de démission en deux phrases de Shephard à Higgs indiquait qu’elle était effective immédiatement. (Alix Villeneuve/Radio Canada) « Nous ne pouvons pas laisser les sentiments individuels dans la législature à ce stade … éclipser en quelque sorte les centaines ou probablement les milliers de parents et ce qui est identifié comme quelque chose qui doit être traité. »

Et si un enfant refuse d’impliquer ses parents, il doit être référé à un psychologue scolaire ou à un travailleur social pour élaborer un plan visant à inclure ces parents, a déclaré le ministre.

Les autres conservateurs qui ont rompu les rangs, avec Shephard, lors du vote étaient les ministres Jeff Carr, Daniel Allain et Trevor Holder et les députés d’arrière-ban Ross Wetmore et Andrea Anderson-Mason.

Quelle que soit la décision de Lamrock, cela ne liera pas le gouvernement Higgs, mais le vote représente un rejet symbolique de l’approche du premier ministre sur la question.

Shephard prévoit de rester dans le caucus PC

Shephard a déclaré aux journalistes que ses amis l’avaient exhortée à rester et à faire progresser ses valeurs au sein du gouvernement, mais « il n’y a rien de plus à faire dans ce cabinet, donc je suis prêt à partir ».

Elle a dit qu’elle espérait rester dans le caucus PC.

Anderson-Mason a dit que c’était dommage que Shephard ait démissionné.

Le premier ministre Blaine Higgs répond aux questions des journalistes, soutenus par les membres du caucus qui n’ont pas rompu les rangs. (Jacques Poitras/CBC)

« C’était une excellente ministre. Elle était bien placée au ministère du Développement social et je suis sûre qu’elle nous manquera beaucoup », a-t-elle déclaré.

« Elle avait certainement un cœur pour ce département et elle a travaillé incroyablement dur pour cela et je sais qu’elle avait le respect du personnel. »

Anderson-Mason a déclaré qu’elle appuyait la motion libérale amendée parce qu’elle reflétait le consensus qui avait été atteint au sein du caucus PC la semaine dernière : demander l’avis de Lamrock sur la politique 713 et ensuite le suivre.

MONTRE | Raechel Huizinga de la CBC explique pourquoi le gouvernement du Nouveau-Brunswick a modifié une politique scolaire concernant les élèves LGBTQ: CBC News explique: Comment le gouvernement du Nouveau-Brunswick a-t-il modifié la politique 713? Le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick a apporté plusieurs changements à une politique conçue pour protéger les élèves LGBTQ, affectant les sections sur l’auto-identification, les activités parascolaires et les toilettes.

Au lieu de cela, le caucus s’est vu refuser la possibilité de voir ce que Lamrock avait dit, a-t-elle expliqué.

Les six députés qui ont voté pour la motion ont signé une déclaration la semaine dernière exprimant leur « extrême déception » face au « manque de processus et de transparence » de la révision de la politique 713.

Les deux autres ministres qui l’ont signé, Arlene Dunn et Jill Green, n’étaient pas dans la maison pour le vote.

La dysphorie de genre « à la mode », dit Higgs

Higgs se plaignait lors de son discours de débat de ce qu’il appelait un manque d’ouverture au rôle des parents, lorsque Shephard s’est levé et est parti.

Le premier ministre a affirmé que la dysphorie de genre – un diagnostic médicalement reconnu lorsque le sexe qu’une personne ressent ou expérimente est différent de celui avec lequel elle est née – devient « populaire et à la mode ».

« Nous avons une situation qui se développe parce qu’il y a une telle acceptation que c’est bien », a-t-il dit – un commentaire qui lui a valu une condamnation rapide.

Gail Costello de Pride in Education a déclaré que le discours de Higgs était offensant, comme beaucoup d’autres commentaires qu’il a faits ces dernières semaines.

« Ils n’aiment pas qu’on dise que c’est transphobe, mais quand c’est transphobe, vous le qualifiez de transphobe », a-t-elle déclaré.

Higgs a déclaré au cours du débat que la politique 713 « s’est en quelque sorte glissée dans le système » sans être remarquée sous sa surveillance en 2020 et n’a été révélée que lorsque les gens ont commencé à entendre parler des heures d’histoires de drag queen dans les bibliothèques.

La tendance contribuait à « une érosion du rôle de la famille dans l’éducation des enfants », a déclaré Higgs, critiquant les militants qui, selon lui, tentent de rendre ces politiques « incontestables ».

La chef libérale Susan Holt a accusé Higgs de « répandre la haine » dans son discours, mais a déclaré qu’elle était ravie du vote et que les consultations de Lamrock ont ​​créé une autre occasion de revoir et de renforcer la politique 713.

« Je crois que le défenseur des enfants et des jeunes proposera une recommandation claire, forte et bien formulée pour la politique 713 que la Chambre pourra adopter, espérons-le à l’unanimité », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Le chef vert David Coon a déclaré que le soutien de Higgs dans son caucus et dans son parti était clairement en train de « s’évaporer » et qu’il devrait démissionner.