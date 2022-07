Le ministre défend le retour des turbines à gaz russes et met en garde contre une menace “dévastatrice” pour la sécurité européenne

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, défend une décision controversée du gouvernement canadien de rendre à l’Allemagne les turbines à gaz naturel du gazoduc Nord Stream One qui ont été prises dans les sanctions imposées à la Russie.

Wilkinson a annoncé samedi que les turbines retourneront en Allemagne après que le gouvernement canadien a autorisé ce qu’il a appelé une exemption « limitée dans le temps et révocable » à ses sanctions actuelles contre la Russie. Cette décision est intervenue alors que le Canada imposait de nouvelles sanctions aux agents et entités russes en réponse à son invasion de l’Ukraine.

Dans des remarques préparées avant une conférence de presse à Regina lundiWilkinson a déclaré que la guerre et les tensions géopolitiques qui en ont résulté ont montré à quel point l’Europe est vulnérable sur le front énergétique.

“Les implications de la sécurité énergétique pour l’Europe en particulier sont potentiellement dévastatrices”, a déclaré Wilkinson.

“Ce n’est pas seulement une question d’inconvénients, ou même un problème d’abordabilité et de portefeuille. C’est une menace fondamentale pour leur capacité à fournir les éléments de base à leurs citoyens, du chauffage pour leurs maisons au carburant pour transporter la nourriture et les marchandises. et le pouvoir de soutenir leurs industries, leurs emplois et leurs économies.”

Dans un communiqué publié samedi sur Twitter, Wilkinson a déclaré que la décision de restituer les éoliennes avait été prise après des consultations avec le gouvernement allemand et d’autres alliés européens.

“En l’absence d’un approvisionnement en gaz naturel, l’économie allemande subira des difficultés très importantes et les Allemands eux-mêmes risquent de ne pas pouvoir chauffer leurs maisons à l’approche de l’hiver”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

Les turbines sont à Montréal pour des réparations, mais Siemens – la société allemande qui les a fabriquées – a déclaré le mois dernier que les sanctions du gouvernement canadien contre la société énergétique russe Gazprom l’empêchaient de les renvoyer en Europe.

Le gazoduc Nord Stream One fournit du gaz naturel à l’Allemagne depuis la Russie. Le gouvernement russe affirme que le pipeline ne fonctionne actuellement qu’à 40 % de sa capacité.

Wilkinson a déclaré lundi que le Canada travaillait pour trouver des moyens de fournir du gaz naturel liquide canadien et d’autres produits tels que l’hydrogène, la potasse et l’uranium à l’Europe.

Il a déclaré que le Canada peut équilibrer l’augmentation des exportations d’énergie vers l’Europe et l’atteinte des objectifs d’émissions de gaz à effet de serre.

“Nous pouvons aider nos amis européens à court terme et nous pouvons atteindre nos objectifs climatiques ambitieux et vitaux”, a-t-il déclaré.

Réaction à la décision mitigée

Le gouvernement des États-Unis a salué la décision du Canada de livrer les éoliennes à l’Allemagne.

« À court terme, la turbine permettra à l’Allemagne et à d’autres pays européens de reconstituer leurs réserves de gaz, d’accroître leur sécurité et leur résilience énergétiques et de contrer les efforts de la Russie pour militariser l’énergie », a déclaré le porte-parole du département d’État américain Ned Price. a déclaré dans un communiqué de presse Lundi.

Les États-Unis appuient la décision du Canada de restituer une turbine à l’Allemagne pour contrer les efforts de la Russie pour militariser l’énergie. Nous sommes reconnaissants du partenariat avec le Canada et l’Allemagne pour tenir le président Poutine responsable de sa guerre injustifiable contre l’Ukraine. https://t.co/qTkhb9uasX —@StateDeptSpox

Mais un groupe de défense ukrainien-canadien a exprimé son opposition.

Alexandra Chyczij, présidente du Congrès ukrainien canadien, a déclaré que la restitution des turbines équivaut à une « décision de se plier au chantage russe ».

“Cette décision garantira que les caisses du budget de l’Etat russe continueront d’être remplies d’argent européen qui sera utilisé pour financer le génocide de la Russie contre le peuple ukrainien”, a déclaré Chyczij dans un communiqué de presse dimanche.

Dans une autre déclaration aux médias, également publiée dimanche, les ministères ukrainiens des affaires étrangères et de l’énergie ont exprimé leur “profonde déception” face à la décision du Canada.

« Ce dangereux précédent viole la solidarité internationale, va à l’encontre du principe de l’État de droit et n’aura qu’une conséquence : il renforcera le sentiment d’impunité de Moscou », indique le communiqué.

REGARDER | Le Canada rend une turbine clé à l’Allemagne pour le pipeline russe :

Le projet d’Ottawa de retourner les turbines de pipeline russes en Allemagne suscite des réactions mitigées Ottawa a attiré à la fois la colère et le soulagement d’avoir décidé de rendre six turbines utilisées pour le pipeline Nord Stream 1 qui relie l’Allemagne et la Russie.

Le Parti conservateur a également critiqué cette décision, appelant le gouvernement à remplacer l’énergie russe en Europe par des ressources canadiennes.

“Au lieu de contourner l’ensemble de sanctions mondiales destinées à punir Poutine, le gouvernement libéral devrait approuver de nouveaux pipelines et terminaux de gaz naturel liquéfié afin que le gaz naturel canadien puisse supplanter l’approvisionnement énergétique russe en Europe”, ont déclaré les députés conservateurs Michael Chong, James Bexan et Pierre Paul- Hus a déclaré dimanche dans un communiqué.