Le ministre défend la STCA face à la recrudescence des passages à niveau irréguliers

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, affirme que l’Accord sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis (ETPS) « fonctionne », malgré l’augmentation massive du nombre de migrants utilisant des passages frontaliers non officiels l’année dernière par rapport aux années précédentes.

Mendicino a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, que les responsables canadiens et leurs homologues américains continuent de travailler ensemble pour moderniser l’accord. Pourtant, il insiste sur le fait que le système fonctionne.

“Pour être clair, cet accord reste en place et il fonctionne”, a-t-il déclaré. «La GRC fait le travail d’intercepter ceux qui entrent au pays, ce qui souligne évidemment l’intégrité de nos frontières et des investissements, qui sont soutenus par le gouvernement fédéral.»

L’ETPS a été signée pour la première fois il y a 20 ans et il est question de la moderniser depuis 2018, avec quelques modifications apportées en 2019. En vertu de l’ETPS, les personnes qui demandent le statut de réfugié au Canada ou aux États-Unis doivent présenter leur demande dans le premier pays où elles Entrer.

L’échappatoire selon laquelle l’accord ne s’applique qu’aux passages frontaliers terrestres officiels signifie que les demandeurs d’asile qui parviennent à entrer dans un pays via un passage non officiel – comme Roxham Road le long de la frontière Québec-New York – ne sont pas renvoyés.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le nombre d’interceptions et de demandes d’asile de la GRC aux postes frontaliers non officiels entre le Canada et les États-Unis a atteint un sommet en six ans en 2022. Il y a eu une baisse drastique des chiffres au printemps 2020 et tout au long de 2021. en raison de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur la frontière.

Pendant ce temps, il y a eu des appels pour mettre à jour l’accord depuis 2018, ce que Mendicino a déclaré espérer qu’il sera accompli “à très court terme”, bien qu’il ne veuille pas être “attaché à un calendrier particulier”.

Plus tôt ce mois-ci, le corps d’un Montréalais de 44 ans a été retrouvé près du chemin Roxham après qu’il ait tenté de passer aux États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que l’accord actuel fonctionnait alors que le nombre de personnes utilisant des passages à niveau non officiels avait augmenté et qu’un homme était mort en essayant d’utiliser Roxham Road, Mendicino a déclaré qu’il ne voulait pas “diminuer de cette situation tragique”, et que « Tout d’abord, nos pensées vont à la famille de l’individu.

« Ce dont je parle, ce sont les investissements que nous mettons en place pour nous assurer que les personnes qui viennent demander l’asile sont traitées et filtrées, et de cette façon, elles peuvent présenter leur demande au Canada, ou si elles ne sont pas admissibles à être renvoyé aux États-Unis », a-t-il déclaré. “C’est un système qui est en place depuis un certain nombre d’années, et ce dont nous parlons maintenant, c’est de moderniser et de renforcer davantage cet accord, ce que nous continuons à faire par le dialogue, qui a été constructif tout au long.”

Les discussions officielles sur les mises à jour de l’accord n’étaient pas à l’ordre du jour plus tôt ce mois-ci lorsque le Premier ministre et d’autres responsables se sont rendus à Mexico pour le Sommet des dirigeants nord-américains, mais Mendicino a déclaré que la STCA avait été discutée.

Mendicino a déclaré que le Canada et les États-Unis avaient eu un “dialogue de longue date” sur l’ETPS en dehors du Sommet des dirigeants nord-américains, et que “le processus se poursuit” en ce qui concerne les discussions sur la modernisation de l’accord.

“Je suis prudemment optimiste que nous allons pouvoir l’atterrir”, a-t-il déclaré. « Entre-temps, nous continuerons de faire des investissements historiques et de travailler avec des partenaires provinciaux et territoriaux, afin que les demandeurs d’asile qui ont une base sur laquelle faire ces demandes au Canada puissent le faire, mais le faire de manière sûre et façon ordonnée. »

« Il est important que nous reconnaissions que nous avons un système d’immigration qui fonctionne et qui favorise un flux sûr et ordonné tant pour les demandeurs d’asile que pour les immigrants économiques », a-t-il également déclaré.

Le chef conservateur Poilievre Poilievre a déclaré cette semaine que le gouvernement libéral devrait renégocier l’accord “afin de fermer Roxham Road”, ajoutant qu’il comprend pourquoi les gens essaient de l’utiliser, car le système d’immigration canadien est “maintenant si lent et si cassé”. Il a blâmé l’arriéré de demandes d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et a déclaré que le premier ministre devrait “renégocier l’accord avec les Américains et accélérer le traitement de l’immigration en général”.



Avec des fichiers du rédacteur de CTVNews.ca, Tom Yun, et de la productrice principale de la période des questions de CTV, Stephanie Ha