Le ministre défend la décision du gouvernement de bloquer la loi écossaise sur la reconnaissance du genre – La politique britannique en direct

L’utilisation de l’option nucléaire de l’article 35, je pense, révèle qu’ils n’ont pas de base légale pour la contester, et c’est plus une question de politique que de législation.

Les évènements clés

La première grève coïncidera avec un débrayage de 100 000 fonctionnaires dans leur différend sur les salaires et les emplois, une grève des enseignants sur les salaires et des manifestations nationales contre la nouvelle loi controversée du gouvernement sur les grèves.

il y a 43 mois 04h37 HNE Gillian Keegan recule après avoir déclaré que 16 ans n’étaient pas trop jeunes pour changer de sexe – comme le permettrait le projet de loi écossais

Bonjour. Alister Jack, le secrétaire écossais, est l’un des membres les moins connus et les plus impuissants du cabinet. Le gouvernement écossais décide en grande partie de la manière dont les services publics sont fournis en Écosse, et là où le gouvernement britannique est en charge de l’ensemble, c’est généralement un autre ministre du cabinet, pas Jack. Mais aujourd’hui, il se retrouve au centre d’une querelle sans précédent entre Westminster et Holyrood, car c’est lui le ministre qui doit émettre l’ordonnance de l’article 35 que le gouvernement britannique utilise pour bloquer le projet de loi de réforme de la reconnaissance du genre du gouvernement écossais. C’est la première fois qu’une ordonnance en vertu de l’article 35 est émise depuis le début de la dévolution il y a près d’un quart de siècle.

Jack a émis une déclaration à ce sujet hier soir, mais il devrait faire face aux questions des députés lorsqu’il fera une déclaration aux Communes plus tard. Voici notre histoire du jour au lendemain.

Gillian Kegan, le secrétaire à l’éducation, faisait la tournée des entretiens du matin aujourd’hui. L’une des objections au projet de loi écossais est qu’il permettra aux gens de commencer le processus de changement de sexe dès l’âge de 16 ans et, lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que c’était trop jeune sur Sky News, elle n’était pas d’accord. Elle répondit:

Non, je ne le fais pas en fait [think 16 is too young]. Je travaillais à 16 ans, je payais des impôts à 16 ans, je prenais des décisions pour moi-même à 16 ans.

Cela l’a rendue plus libérale à ce sujet que Keir Starmer, qui a déclaré hier qu’il pensait que 16 ans était trop jeune.

Mais, au moment où elle est apparue sur Good Morning Britain d’ITV, réalisant peut-être que sa réponse initiale la mettait en désaccord avec ses collègues conservateurs, elle a déclaré que pour certaines personnes, 16 ans pourraient être trop jeunes. Interrogée sur sa réponse plus tôt sur Sky, elle a déclaré:

J’ai dit “Regardez, vous savez, à 16 ans, je travaillais, je payais des impôts”, mais tous les jeunes de 16 ans sont différents. Évidemment, tout le monde a un point de vue différent. Il est vraiment, vraiment important que nous prenions en compte les points de vue des parents, des enseignants, des enfants et des autres parties prenantes, car c’est assez délicat. Mais ce que j’ai dit, c’est que pour moi, moi-même, je me sentais capable de prendre des décisions par moi-même à 16 ans. Mais… j’avais grandi assez vite et je travaillais en fait à plein temps à 16 ans.

Keegan a également déclaré que le gouvernement avait raison d’intervenir et que le processus de l’article 35 était inclus dans la loi écossaise précisément pour des circonstances comme celle-ci. Dit-elle:

Le secrétaire d’État pour l’Écosse a utilisé ce pouvoir parce que nous ne pouvons pas avoir deux législations concurrentes sur le genre et l’égalité. Nous devons donc examiner cela et déterminer ce qu’il faut faire, et il partira et fera une déclaration plus tard dans la journée au Parlement.

Voici le programme de la journée.

Matin: Rishi Sunak préside le cabinet.

11h30 : Grant Shapps, le secrétaire aux affaires, répond aux questions aux Communes.

11h30 : Downing Street tient son briefing dans le hall.

12h : Penny Mordaunt, la dirigeante de la Chambre des communes, prend la parole lors d’une conférence de l’Institute for Government. Stephen Flynn, le chef du SNP à Westminster, et Lisa Nandy, la secrétaire de mise à niveau de l’ombre, prennent également la parole.

Après 12h30 : Alister Jack, le secrétaire écossais, devrait faire une déclaration aux députés sur la décision du gouvernement de bloquer le projet de loi écossais sur la réforme de la reconnaissance du genre.

Après midi: Les députés débattent des étapes restantes du projet de loi sur la sécurité en ligne. Les ministres confirmeront qu’en réponse à une éventuelle révolte des députés conservateurs, ils accepteront un amendement qui pourrait exposer les dirigeants des médias sociaux à la prison s’ils échouent de manière persistante à protéger les enfants.

