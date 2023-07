Le ministre de Singapour explique pourquoi les travailleurs des concerts ne devraient pas être à la traîne

Un GrabFood livre des promenades à cheval sur le pont Jubilee à Merlion Park le 2 juillet 2022 à Singapour. (Photo de Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images) Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

SINGAPOUR – Les travailleurs de Gig à Singapour sont confrontés à des « vulnérabilités » qui doivent être corrigées, a déclaré le ministre principal de la main-d’œuvre du pays. S’adressant à « Squawk Box Asia » lundi, Koh Poh Koon a déclaré que la pandémie a montré que les travailleurs de la plate-forme de la ville-état fournissent un « service utile » et qu’ils sont « là pour rester » dans un avenir prévisible. « Avec le temps, s’ils entreprennent cela comme une carrière à plus long terme, ils [should not be] à la traîne par rapport au reste de la population en termes de besoins à plus long terme », a-t-il déclaré. Les domaines qui doivent être pris en compte comprennent l’adéquation de la retraite, l’indemnisation des blessures et le logement, a-t-il ajouté. Ses commentaires interviennent après le gouvernement de Singapour accepté un ensemble de recommandations par un groupe de travail tripartite pour s’assurer que les travailleurs de la plateforme sont mieux représentés. Cela signifie que ces travailleurs pourront « obtenir un mandat légal » et négocier sur un pied d’égalité avec les sociétés de plateforme, a ajouté Koh. Ces travailleurs travaillent généralement pour des entreprises de covoiturage ou de livraison de nourriture telles que Saisir , GoJek et Foodpanda. Selon le ministère de la main-d’œuvre de Singapouril y a 88 400 travailleurs de plateformes dans le pays, en 2022.

Les travailleurs de chantier sont confrontés à un «contrôle de gestion important»

Le ministre a précisé qu’un mandat légal pour les travailleurs à la demande n’est « pas exactement la même chose qu’un syndicat ». « Il y a certains domaines que les syndicats peuvent négocier à ce sujet [are] sans rapport avec la plate-forme, les travailleurs et leurs entreprises », a-t-il ajouté. « Par exemple, les travailleurs de la plate-forme ne sont pas intéressés à obtenir une promotion, ils ne pourront pas obtenir la soi-disant prime annuelle à la fin de l’année, ils ne bénéficient pas non plus de congés de maladie annuels typiques. » « C’est donc assez différent parce que ces travailleurs apprécient la flexibilité, mais ils sont pourtant soumis à un contrôle de gestion important », a déclaré Koh. Cela inclut des changements dans les algorithmes d’appariement et de tarification sur les plates-formes qui peuvent affecter les moyens de subsistance des travailleurs à la demande. « Les revenus sont modestes, et ils sont un peu plus précaires que vos employés typiques. Nous pensons que quelque chose qui les aide à pouvoir parler pour eux-mêmes… serait important pour équilibrer la relation et permettre à l’écosystème de la plateforme de se développer de manière plus durable. manière », a déclaré Koh.

Une récente L’étude de DBS a montré que les travailleurs à la demande constituaient le groupe le plus sollicité financièrement à Singapour, les économies diminuant d’année en année jusqu’à une « gamme malsaine ». Le ratio dépenses/revenus des travailleurs à la demande était de 112 % en mai – « nettement plus élevé » que les 57 % du client médian, a déclaré DBS. Il n’est cependant « pas significatif » de discuter de la possibilité d’un salaire minimum pour les travailleurs à la demande car ils sont libres de travailler autant ou aussi peu qu’ils le souhaitent, a souligné Koh. « Ce qui est important, c’est de préserver la flexibilité que souhaitent à la fois les travailleurs et les entreprises de la plate-forme. Et c’est un principe très important dans les discussions. »

Tripartisme : la « sauce secrète » de Singapour

Le « Groupe de travail tripartite sur la représentation des travailleurs des plateformes » a été créé en août de l’année dernière par le ministère de la Main-d’œuvre – en collaboration avec le mouvement syndical de Singapour et la Fédération nationale des employeurs de Singapour. « La chose importante à réaliser est que dans le paysage du travail de Singapour, nos relations professionnelles et industrielles sont fondées sur ce que nous appelons le tripartisme. C’est notre sauce secrète », a souligné Koh. « Le tripartisme implique à la fois le gouvernement, les entreprises de plateforme dans ce cas, ainsi que les travailleurs de la plateforme dans les syndicats … les trois parties travaillant en étroite collaboration constitueront le fondement de cette relation de confiance. »