Le ministre de l’Union Rajeev Chandrashekhar sur l’avenir de l’IA en Inde

Le ministre de l’Union, Rajeev Chandrashekhar, a présenté un plan pour l’avenir de l’intelligence artificielle en Inde dans une interview exclusive avec NDTV aujourd’hui. « Nous voulons être à la pointe de l’évolution de l’IA », a déclaré M. Chandrashekhar, ajoutant rapidement que le gouvernement cherchait également à créer « des garde-corps sur les endroits où l’IA ne devrait pas aller ».

« Nous voulons également créer nos garde-corps sur les endroits où l’IA ne devrait pas aller et nous avons exposé notre doctrine au monde entier. Nous allons les réglementer à travers le prisme du préjudice des utilisateurs et ne pas suivre certains autres pays », a-t-il déclaré. a dit.

Le ministre d’État à l’informatique et à l’électronique – qui dirige un vaste exercice impliquant une large consultation des parties prenantes pour encadrer le projet de loi sur l’Inde numérique qui remplacera la loi sur l’informatique vieille de deux décennies – a déclaré : « nous la réglementerons (l’IA) en de telle sorte qu’il ne puisse pas nuire à un utilisateur sur Internet, qu’il s’agisse de désinformation ou de tout type de préjudice. »

Parlant de l’avenir numérique de l’Inde, M. Chandrashekhar a déclaré que le pays se dirige vers une « techade » – un terme précédemment utilisé par le Premier ministre Narendra Modi pour désigner la décennie au cours de laquelle la technologie a prédominé et l’Inde en a produit la majorité.

Il a déclaré que le gouvernement visait à faire de l’Inde une « économie numérique d’un billion de dollars » au cours des prochaines années.

« Nous prévoyons d’être une économie numérique d’un billion de dollars. Nous voulons faire passer la partie numérique de l’économie de 6 à 7% du PIB actuellement à 20% », a-t-il déclaré.

« Il n’y aura aucune partie de l’écosystème de l’économie mondiale dont l’Inde et ses startups ne feront pas partie », a-t-il ajouté.

Le ministre a également abordé la question brûlante de l’impact de l’IA sur les emplois : « L’IA remplacera-t-elle les emplois ? »

« Je pense que l’IA va perturber, mais elle apportera également des opportunités », a répondu M. Chandrashekhar.

« Cela donne l’opportunité de créer des talents qualifiés prêts pour l’IA qui manquent vraiment dans le monde entier et l’Inde peut être à l’avenir une plaque tournante pour les talents prêts pour l’IA pour l’Inde et le reste du monde », a-t-il déclaré.

Il a également parlé de l’utilisation de la puce semi-conductrice indienne NavIC sur un satellite qui a été lancé hier par l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

« C’est un marqueur très important de ce que l’avenir nous réserve. C’est une déclaration très puissante non seulement sur atmanirbharta, mais aussi sur la capacité technologique profonde pour le sauvegarder. Il s’agit de concevoir un semi-conducteur, de le fabriquer, de le mettre dans une puce et disposant de l’écosystème de satellites pour prendre en charge le système de positionnement global absolument indépendant qui est conçu, créé, lancé et géré depuis l’Inde.

L’ISRO a lancé avec succès lundi et mis en orbite de transfert géosynchrone le premier d’une série de ses satellites de navigation de deuxième génération – NVS-01 – utilisant une fusée GSLV.

Le lancement du NVS-01 est important car il assurerait la continuité des services NavIC (Navigation with Indian Constellation) – un système de navigation par satellite régional indien, similaire au GPS, offrant une navigation précise et en temps réel.