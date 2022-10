Le ministre de l’Union Jitendra Singh inaugure le centre de bien-être mis en place par The Great Khali

Le ministre de l’Union, Jitendra Singh, a inauguré lundi un centre de bien-être mis en place par la renommée de World Wrestling Entertainment Dalip Singh Rana alias “The Great Khali” près de Karnal dans l’Haryana, a indiqué un communiqué du ministère du Personnel.

Réparti sur 10 acres de terrain de choix, le campus nommé académie “The Great Khali”, comprend, entre autres, un centre de fitness, un gymnase, un complexe sportif, une enclave de lutte et un restaurant, qui s’adressera principalement aux jeunes.

Le restaurant a été nommé dhaba “The Great Khali” et fait partie du complexe global. S’exprimant à cette occasion, Singh a déclaré que le centre de bien-être de Khali est un hommage aux programmes phares du Premier ministre Modi concernant les initiatives Fit India et Khelo India. Fit India Mission encourage les gens à faire partie du mouvement Fit India en inculquant au moins 30 à 60 minutes d’activité physique chaque jour.

Appréciant la décision du grand Khali de créer le Centre, a-t-il déclaré, il est louable qu’il ait choisi de redonner à la société ce qu’il avait reçu. Singh, le ministre d’État au Personnel, a déclaré que Khali avait gagné la gloire internationale de l’Inde grâce à sa profession de lutteur et était l’un des artistes les mieux payés au monde, mais malgré tout cela, il a choisi de revenir en Inde et de passer l’argent et les ressources qu’il a gagnés au profit de la prochaine génération.

Le geste de Khali, a-t-il dit, devrait également inspirer et motiver les autres à dépenser dans la philanthropie et dans des investissements qui contribueraient à la tâche de construction de la nation. Singh a déclaré que Great Khali a apporté la gloire à l’Inde après avoir fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 2000. Avant de se lancer dans sa carrière de lutteur professionnel, Khali était sous-inspecteur adjoint de la police du Pendjab.

Singh a salué les efforts et les initiatives de Khali et l’a félicité pour la noble cause de l’ouverture du centre de bien-être. Le ministre a déclaré que la philanthropie du grand lutteur inspirera également d’autres à prendre de telles mesures pro-populaires. Le Grand Khali a informé le ministre qu’il y a beaucoup d’enthousiasme parmi les jeunes pour l’activité physique et il a décidé de leur fournir une plate-forme pour cela.

